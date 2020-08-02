К чему нужно готовиться

В Украине внедряют новую пенсионную систему, которая должна изменить привычные правила получения выплат на старости

В Министерстве социальной политики Украины рассказали подробности внедрения на полях государства новой системы накопительной пенсии.

Об этом сообщила глава ведомства, передает пресс-служба министерства.

В частности, вместе с возможностью накопления пенсии в Украине будут увеличены налоги, что создаст дополнительную финансовую нагрузку для обычных украинцев.

Министерство хочет учредить пенсионную систему так, чтобы каждый украинец заплатит по 2% со своей зарплаты себе на пенсию и плюс к этой сумме столько же заплатил бы работодатель. Кроме того, в этом случае стоит учесть и интересы бизнеса, и постараться уменьшить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда.

«Во время текущего кризиса внедрить такой механизм взаимодействия будет достаточно проблематично. Поэтому ищем альтернативные варианты, чтобы в рамках единого социального взноса, НДФЛ перераспределить средства и из них по 2% направить на накопительные пенсии», — отметили в Минсоцполитики.

Также ранее сообщалось, что украинским пенсионерам должны повысить выплаты, но в списке счастливчиков оказались не все. В частности, в следующем году повысят сумму выплат пенсионерам старше 75 лет.

Ко всему прочему уже с января текущего года минимальная пенсионная выплата должна повысится до 2400 грн, а с июля - до 2600 грн.

Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении по поводу пенсий, кто останется без денег.

Как сообщала Politeka, выход на пенсию до 45 лет, украинцам назвали главные условия.

Также Politeka писала, что украинцы могут не вовремя выйти на пенсию, кто окажется под ударом.