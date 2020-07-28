Российская телеведущая Настя Ивлеева, которая была ведущей проекта «Орел и Решка», поразила новой неординарной выходкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«А вот и клип на песню подъехал☄️ сами придумали, сами сняли, ничё не пиз**ли, ничо не знаю ахахаххахахахахаххаахах», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах ярко видны клипы, которые принадлежат исполнительнице из Великобритании Дуа Липе. Однако, при помощи современных технологий Ивлеева решила наложить поверх них свое лицо, из-за чего складывается впечатление, что это действительно ее ролики. Вместо песен на ролики наложена фраза, которая принадлежит Ивлеевой: «Амасевиж, буриш, жериш, дебериш».

«Дуа Липа нервно в сторонке курит», «Бузова в запой уйдет, когда Настя запоет», «Ты теперь не Настюшка-опасность, а Настюшка-перебор», «Странно, но ничего не изменилось», «Анастасия Липа или Дуа Ивлеева. Выбирай», «Дуа Липа наверно в шоке», «лучшая», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что российская телеведущая Настя Ивлеева, которая вела несколько сезонов шоу «Орел и решка», сообщила о болезни.

В Инстаграм артистка сообщила, что она и ее муж заразились китайским вирусом. Звезда сети пообещала рассказывать все о симптомах и том, как будет проходить лечение.

«Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!», - написала Настя.

Напомним, что Ивлеева из "Орла и Решки" устроила шоу с переодеванием на камеру: без штанов, в корсете и на корточках.

А еще Politeka писала, что Ивлеева изуродовала лицо косметикой и поразила новым видео: «Вот это треснула».

Также Politeka сообщала, что Ивлеева перетянула грудь крохотным топом, необычное фото: "Это Джей Ло?".