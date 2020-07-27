Шоу «Танці з зірками 2020» стартують вже цієї осенью і вже стали відомі всі зіркові учасники шоу

У вересні на каналі 1 + 1 стартує популярне шоу «Танці з зірками 2020». Підбір зіркових учасників, вже за традицією, проходив в рамках челленджу, коли українські знаменитості запрошували один одного взяти участь в проекті. Отже, хто увійшов до списку учасників шоу, пише Politeka.net

Учасник шоу "Танці з зірками 2020": Олег Винник

Партнерка: Олена Шоптенко

Олег Винник став першим учасником і головною сенсацією проекту - саме його ім'я розсекретили режисери шоу. Крім того, він став першим учасником челенджу і з нього почався підбір інших знаменитостей.

Улюбленець українських жінок пояснив, що хоче вчитися чомусь новому, оскільки тільки шляхом досягнення цілей люди можуть ставати по-справжньому щасливими. Партнеркою Винника стане Олена Шоптенко, в послужному списку якої - перемога в першому сезоні з Володимиром Зеленським, а також місце хореографа проекту.

Учасниця шоу "Танці з зірками 2020": Надія Мейхер

Партнер: Кирило Васюк

Екс-солістка «ВІА Гра» Надія Мейхер прийняла челлендж від Олега Винника. Співачка вийде на паркет з чемпіоном танцювальних турнірів Кирилом Васюк. Обидва беруть участь в проекті вперше і є дебютантами проекту.

Учасниця шоу "Танці з зірками 2020": Санта Дімопулос

Партнер: Макс Леонов

Санта Дімопулос була наступною, хто прийняв зоряний челлендж і стала новою учасницею шоу. 33-річну співачку і чемпіонку світу з фітнесу буде віце-чемпіон України з латиноамериканських танців Макс Леонов.

Учасник шоу "Танці з зірками 2020": Тарас Цимбалюк

Партнерка: Яна Заєць

Зірка серіалів «Фортечна» і «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк прийняв челлендж Санти Дімопулос і став новим учасником сезону. Цимбалюк порівнює танці з філософією і тому хоче освоїти їх, а допоможе йому в цій справі Яна Заєць.

Учасниця шоу "Танці з зірками 2020": Дар'я Петрожіцкая

Партнер: Ігор Гелуненко

Дарина Петрожіцкая стала ще однією учасницею танцювального шоу. Зірка серіалу «папік», учасниця шоу «Голос країни» прийняла запрошення і розсекретила партнера - допомагати освоювати хореографічне мистецтво їй буде Ігор Голуненко. Обидва вони також є дебютантами шоу.

Учасниця шоу "Танці з зірками 2020": Юлія Саніна

Партнер: ???

Участь солістки The Hardkiss - Юлії Санін стало для багатьох несподіванкою, незважаючи на те, що багато здогадувалися, що вона стане учасницею шоу. Сама Юлія каже, що шоу стане для неї можливістю позбутися «установок і стереотипів». Правда, поки що ім'я партнера вона тримає в секреті.

Учасниця шоу "Танці з зірками 2020": Слава Камінська

Партнер: ???

Повернеться на проект і співачка Слава Камінська, солістка, групи "НеАнгели", яка була змушена покинути минулий сезон через травму ноги. Виконавиця також поки тримає ім'я партнера в секреті, а що стосується челенджу, тепер над участю в проекті думає телеведучий Дмитро Танкович.

Нагадаємо, гаряча блондинка з «Танців з зірками» зухвало оголила свою головну гордість

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" блиснула витонченим тілом в білизні, Никитюк оцінила

Також Politeka писала, що фаворитка Ями з "Танців з зірками" вбила довжиною ніг в пікантному костюмі