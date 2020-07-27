Шоу «Танці з зірками 2020» стартують вже цієї осенью і вже стали відомі всі зіркові учасники шоу

У вересні на каналі 1 + 1 стартує популярне шоу «Танці з зірками 2020». Підбір зіркових учасників, вже за традицією, проходив в рамках челленджу, коли українські знаменитості запрошували один одного взяти участь в проекті. Отже, хто увійшов до списку учасників шоу, пише Politeka.net

  • Учасник шоу "Танці з зірками 2020": Олег Винник
  • Партнерка: Олена Шоптенко

Олег Винник став першим учасником і головною сенсацією проекту - саме його ім'я розсекретили режисери шоу. Крім того, він став першим учасником челенджу і з нього почався підбір інших знаменитостей.

Улюбленець українських жінок пояснив, що хоче вчитися чомусь новому, оскільки тільки шляхом досягнення цілей люди можуть ставати по-справжньому щасливими. Партнеркою Винника стане Олена Шоптенко, в послужному списку якої - перемога в першому сезоні з Володимиром Зеленським, а також місце хореографа проекту.

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Сьогодні учасник нового сезону «Танців з зірками» Олег Винник (@olegg.vynnyk )завітав до студії «Сніданку з 1+1»(@snidanok )🎉 Співак зізнався, навіщо прийшов на проект та чи займався танцями раніше. Також до розмови з Олегом через відеозв'язок приєдналася партнерка співака на проекті — танцівниця Олена Шоптенко (@alena_shoptenko ). Про що зірки говорили з ведучими — дивися в нашому відео та став + в коментарях, якщо вже чекаєш на їхній танцювальний тандем❤️ Повне відео дивися на 1+1 video за посиланням в сторіз. #танціззірками

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  • Учасниця шоу "Танці з зірками 2020": Надія Мейхер
  • Партнер: Кирило Васюк

Екс-солістка «ВІА Гра» Надія Мейхер прийняла челлендж від Олега Винника. Співачка вийде на паркет з чемпіоном танцювальних турнірів Кирилом Васюк. Обидва беруть участь в проекті вперше і є дебютантами проекту.

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Партнером Надії Мейхер (@nadyameiher) у новому сезоні стане Кирило Васюк (@kyryll_v) – чемпіон Європи WDC в категорії професіонали по латиноамериканському шоу, неодноразовий переможець та призер багатьох міжнародних турнірів. Для нього це перша участь в #танціззірками 🕺🏻 Надія Мейхер поділилася, які якості Кирила їй найбільше імпонують: «Я за своєю натурою – лідер у стосунках, чи то робота чи особисте життя. Тому для мене було дуже важливо знайти такого партнера, за яким би я пішла. Професійні якості, майстерність танцівника я навіть не обговорюю, адже вони притаманні абсолютно кожному, хто бере участь в цьому шоу. Мені імпонує, що Кирило вміє швидко ухвалювати рішення, впевнений в тому, що робить, у нього сильна чоловіча енергетика, і разом з тим, він дуже чуттєвий. Завдяки таким якостям я готова йти за ним і впевнена, що зможу щиро полюбити бальні танці. Раніше мені здавалося, що в них немає місця почуттям, тільки техніка, завчені емоції, але завдяки Кирилу, я знаю, що ми зможемо зробити бальні танці чимось більшим, ніж просто спорт».

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  • Учасниця шоу "Танці з зірками 2020": Санта Дімопулос
  • Партнер: Макс Леонов

Санта Дімопулос була наступною, хто прийняв зоряний челлендж і стала новою учасницею шоу. 33-річну співачку і чемпіонку світу з фітнесу буде віце-чемпіон України з латиноамериканських танців Макс Леонов.

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Знайомся ближче з гарячою парою нового сезону #танціззірками 🔥 Партнером Санти Дімопулос (@santadimopulos) у шоу буде вже відомий тобі хореограф, віцечемпіон України та світу із латиноамериканських танців Максим Леонов (@maksleonov_official) . Санта розповіла, що Макс неабияк підтримує її: «Він дуже позитивна людина і справжній професіонал, а його почуття гумору та мотивація, якою він вміє заряджати оточуючих, вселяють у мене довіру та додають впевненості для подальшої участі у шоу».

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  • Учасник шоу "Танці з зірками 2020": Тарас Цимбалюк
  • Партнерка: Яна Заєць

Зірка серіалів «Фортечна» і «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк прийняв челлендж Санти Дімопулос і став новим учасником сезону. Цимбалюк порівнює танці з філософією і тому хоче освоїти їх, а допоможе йому в цій справі Яна Заєць.

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У найтанцювальнішому сезоні шоу актор фільму «Чорний ворон» Тарас Цимбалюк (@taras.tsymbaliuk) підкорюватиме серця глядачів разом з хореографом Яною Заєць (@zlayazaya_official). Яна братиме участь у проекті вдруге – у другому сезоні оновлених #танціззірками з Іраклі Макацарія вона посіла третє місце. Тобі подобається ця пара? 😍 Тарас поділився враженнями: «Мені пощастило з партнеркою, Яна – людина-боєць, справжній професіонал. Вона – чемпіон, котрий мотивує мене йти вперед»

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  • Учасниця шоу "Танці з зірками 2020": Дар'я Петрожіцкая
  • Партнер: Ігор Гелуненко

Дарина Петрожіцкая стала ще однією учасницею танцювального шоу. Зірка серіалу «папік», учасниця шоу «Голос країни» прийняла запрошення і розсекретила партнера - допомагати освоювати хореографічне мистецтво їй буде Ігор Голуненко. Обидва вони також є дебютантами шоу.

  • Учасниця шоу "Танці з зірками 2020": Юлія Саніна
  • Партнер: ???

Участь солістки The Hardkiss - Юлії Санін стало для багатьох несподіванкою, незважаючи на те, що багато здогадувалися, що вона стане учасницею шоу. Сама Юлія каже, що шоу стане для неї можливістю позбутися «установок і стереотипів». Правда, поки що ім'я партнера вона тримає в секреті.

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Так, фронтвумен гурту «The HARDKISS» Юлія Саніна (@the_hardkiss) приймає танцювальний виклик від Дар'ї Петрожицької і вже цієї осені підкорюватиме серця глядачів у #танціззірками 😍 Юлія передає #танціззіркамиchallenge учасниці гурту «НЕАНГЕЛИ» Славі Камінській (@babaslavka), яка вже брала участь у «Танцях з зірками-2», проте через травму не змогла вийти на паркет. Чи погодиться Слава ще раз взяти участь у шоу, як думаєш? 😉

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  • Учасниця шоу "Танці з зірками 2020": Слава Камінська
  • Партнер: ???

Повернеться на проект і співачка Слава Камінська, солістка, групи "НеАнгели", яка була змушена покинути минулий сезон через травму ноги. Виконавиця також поки тримає ім'я партнера в секреті, а що стосується челенджу, тепер над участю в проекті думає телеведучий Дмитро Танкович.

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