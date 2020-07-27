Шоу «Танці з зірками 2020» стартують вже цієї осенью і вже стали відомі всі зіркові учасники шоу
У вересні на каналі 1 + 1 стартує популярне шоу «Танці з зірками 2020». Підбір зіркових учасників, вже за традицією, проходив в рамках челленджу, коли українські знаменитості запрошували один одного взяти участь в проекті. Отже, хто увійшов до списку учасників шоу, пише Politeka.net
- Учасник шоу "Танці з зірками 2020": Олег Винник
- Партнерка: Олена Шоптенко
Олег Винник став першим учасником і головною сенсацією проекту - саме його ім'я розсекретили режисери шоу. Крім того, він став першим учасником челенджу і з нього почався підбір інших знаменитостей.
Улюбленець українських жінок пояснив, що хоче вчитися чомусь новому, оскільки тільки шляхом досягнення цілей люди можуть ставати по-справжньому щасливими. Партнеркою Винника стане Олена Шоптенко, в послужному списку якої - перемога в першому сезоні з Володимиром Зеленським, а також місце хореографа проекту.
- Учасниця шоу "Танці з зірками 2020": Надія Мейхер
- Партнер: Кирило Васюк
Екс-солістка «ВІА Гра» Надія Мейхер прийняла челлендж від Олега Винника. Співачка вийде на паркет з чемпіоном танцювальних турнірів Кирилом Васюк. Обидва беруть участь в проекті вперше і є дебютантами проекту.
- Учасниця шоу "Танці з зірками 2020": Санта Дімопулос
- Партнер: Макс Леонов
Санта Дімопулос була наступною, хто прийняв зоряний челлендж і стала новою учасницею шоу. 33-річну співачку і чемпіонку світу з фітнесу буде віце-чемпіон України з латиноамериканських танців Макс Леонов.
- Учасник шоу "Танці з зірками 2020": Тарас Цимбалюк
- Партнерка: Яна Заєць
Зірка серіалів «Фортечна» і «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк прийняв челлендж Санти Дімопулос і став новим учасником сезону. Цимбалюк порівнює танці з філософією і тому хоче освоїти їх, а допоможе йому в цій справі Яна Заєць.
- Учасниця шоу "Танці з зірками 2020": Дар'я Петрожіцкая
- Партнер: Ігор Гелуненко
Дарина Петрожіцкая стала ще однією учасницею танцювального шоу. Зірка серіалу «папік», учасниця шоу «Голос країни» прийняла запрошення і розсекретила партнера - допомагати освоювати хореографічне мистецтво їй буде Ігор Голуненко. Обидва вони також є дебютантами шоу.
- Учасниця шоу "Танці з зірками 2020": Юлія Саніна
- Партнер: ???
Участь солістки The Hardkiss - Юлії Санін стало для багатьох несподіванкою, незважаючи на те, що багато здогадувалися, що вона стане учасницею шоу. Сама Юлія каже, що шоу стане для неї можливістю позбутися «установок і стереотипів». Правда, поки що ім'я партнера вона тримає в секреті.
- Учасниця шоу "Танці з зірками 2020": Слава Камінська
- Партнер: ???
Повернеться на проект і співачка Слава Камінська, солістка, групи "НеАнгели", яка була змушена покинути минулий сезон через травму ноги. Виконавиця також поки тримає ім'я партнера в секреті, а що стосується челенджу, тепер над участю в проекті думає телеведучий Дмитро Танкович.
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