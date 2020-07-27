Участница шоу «Танці з зірками» Алена Шоптенко засветила подтянутые ножки на новом чувственном фото

Как стало известно ранее, известная украинская танцовщица и хореограф станет партнершей популярного певца Олега Винника в новом сезоне «Танці з зірками». А пока проект только готовится к выходу на экраны, Шоптенко продолжает радовать своих поклонников обновлениями в Инстаграм. Пишет Politeka.net.

Так, свой новый пост артистка посвятила личностному росту.

«Когда задаёшь себе вопрос, к примеру, о своих ценностях или о том, чего действительно хочешь. То часто игнорируешь ответ самый неудобный», - написала Шоптенко.

Она призналась, что раньше думала, что мечтает о головокружительной карьере и активной работе, однако позже осознала, что на самом деле хочет заниматься бытом и семьей.

«Вот теперь и балансирую между «собой» и «собой», - поделилась своим опытом звезда.

Пост Шоптенко сопроводила своей новой фотографией. На ней она сидит на полу, облокотившись на стол. На ней черная футболка и, судя по всему, очень короткие шорты, из-за которых кажется, что снизу на танцовщице ничего нет.

Поклонники звезды тут же отреагировали на ее пост.

«Ну до чего ж ты хороша», «Ждём с нетерпением нового сезона шоу Танцы со звёздами!», «Спасибо, это очень ценный совет», «Вы молодец», - пишут люди.

Напомним, эффектная блондинка из "Танців з зірками" сверкнула богатствами в тонком платье.

Как сообщала Politeka, партнерша Олега Винника по "Танцям з зірками" показала интимное фото мужа.

Также Politeka писала, что раздетая блондинка из "Танців з зірками" воспользовалась моментом и показала идеальный рельеф.