Украинская рэперша alyona alyona объявила бой лишнему весу и за 1,5 месяца сбросила больше 10 килограммов, но останавливаться не собирается

Рэперша alyona alyona не теряет даром времени на карантине и решила сбросить 29 килограммов, которые ей кажутся лишними. Для этого звезда начала заниматься спортом и соблюдать строгую диету под надзором врача. А еще, в процессе общения с доктором, выяснилось, что звезда – в шаге от сахарного диабета. Об этом она рассказала поклонникам в Instagram, пишет Politeka.net

alyona alyona подробно рассказала о своей эпопее с похудением. Звезда призналась, что решение о похудении пришло к ней после ее дня рождения, 15 июня, когда цифра на весах показывала 127,5 килограммов. Такой вес показался певице слишком большим, и она приняла решение худеть. Но не до «идеальных пропорций», а до веса чуть меньше 100 килограммов. В общем, alyona alyona решила сбросить 29 килограммов. Для этого звезда выделила целый год, поскольку концертная деятельность остановлена, но все случилось быстрее.

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‼️-10 кілограм‼️ ⠀ Як і обіцяла — поділюся подробицями того, як я над собою працюю. ⠀ 15 червня після дня народження (виповнилося 29 років) мої ваги показали 127,5 кг, і оскільки концертна діяльність зупинена, я вирішила приділити час тілу і схуднути за рік на 29 кг. ⠀ Ви всі проявили до мене надзвичайно велику увагу — мій дірект просто тріщав словами мотивації, підтримки, були різні приклади власних історій, варіанти з чого почати і з ким працювати, до кого звертатися. (За що вам усім безмежно вдячна. Мої підписники — найкращі в світі люди 🥰🥰🥰) ⠀ І я вирішила почати з дієтолога-терапевта, якого порадили саме ви — @dr_povorozniuk . На консультацію необхідно було принести результати аналізів: кровi, сечi та на різні гормони і результати узд брюшної порожнини. ⠀ І якщо з органами в мене все гуд (крім жовчного, бо в мене його нема вже 5 років 🤷, але про це зроблю окремий пост), то аналізи показали різного роду відхилення - в роботі печінки, недостача йоду та вітаміну Д, надлишок сечової кислоти тощо. І найгірше — індекс homa показав, що я за один крок до цукрового діабету 😱😱😱 ⠀ Я ще з Балі намагалася харчуватися краще, ніж в минулому році — їла багато свіжих фруктів, каші — така собі вуглеводна атака. Але виявилося, що так було не правильно. Тому варто починати змінювати себе з КОНСУЛЬТАЦІЇ У ЛІКАРЯ! Робити зріз по стану здоров’я — обов’язок кожного перед самим собою! ⠀ Таким чином моє харчування перевернулося з ніг на голову. Фрукти замінились овочами, білок став вареним або на грилі (або сейтан), крупи тільки з низьким глікемічним індексом (ніякого білого рису, який на Балі був основою харчування) і то 3-4 ложки, ніяких молочних продуктів чи солодощів, обов’язково оливкова та льняна олія. А ще — ніяких перекусів, бо вони піднімають цукор в крові. ⠀ Тож зараз я прокидаюся щодня о 6 ранку, їм тричі на день чітко по таймінгу (14/10) і лягаю спати не пізніше 23 години. І ось результати. Більші, ніж я планувала, бо мала скидати 10 кг за 4 місяці. А вийшло за 1,5. ⠀ Я маю також фізичні навантаження та тренування, але про це — в наступному пості 💪💪💪 Ще раз дякую всім за поради та підтримку. Для нас просто не існує нічого неможливого!

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"-10 кг! Сейчас я просыпаюсь каждый день в 6 утра, ем трижды в день строго по таймингу (14/10) и ложусь спать не позже 23 часов. И вот результаты. Больше, чем я планировала, потому что должна была сбрасывать 10 кг за 4 месяца. А вышло за 1,5", – написала в публикации исполнительница.

Певица призналась, что перед началом похудения она прошла различные анализы и проверки и выяснила, что у нее отклонения в работе печени, нехватка йода и витамина Д, избыток мочевой кислоты, и самое главное – она находится в шаге от сахарного диабета. Подобный расклад alyona alyona не устроил и звезда отправилась к врачу. При этом, она признается – уже давно старалась правильно питаться, ела каши и фрукты, но оказалось, что так – неправильно.

«Таким образом мое питание перевернулось с ног на голову. Фрукты заменились овощами, белок стал вареным или на гриле (или сейтан), крупы только с низким гликемическим индексом (никакого белого риса, который на Бали был основой питания) и то 3-4 ложки, никаких молочных продуктов или сладостей, обязательно оливковое и льняное масло. А еще - никаких перекусов, потому что они поднимают сахар в крови» - рассказала певица.

Сейчас она продолжает заниматься спортом и правильно питаться, а о своих физических нагрузках обещала рассказать попозже. Кроме того, она поблагодарила поклонников и фолловеров за участие в своей жизни и советы по похудению.

Новости о похудении артистки поклонники, в свою очередь, поддержали горячо.

«Когда станешь фифой, кал ми бейби!» - написали звезде слова поддержки.

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