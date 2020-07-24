Украинская рэперша alyona alyona объявила бой лишнему весу и за 1,5 месяца сбросила больше 10 килограммов, но останавливаться не собирается

Рэперша alyona alyona не теряет даром времени на карантине и решила сбросить 29 килограммов, которые ей кажутся лишними. Для этого звезда начала заниматься спортом и соблюдать строгую диету под надзором врача. А еще, в процессе общения с доктором, выяснилось, что звезда – в шаге от сахарного диабета. Об этом она рассказала поклонникам в Instagram, пишет Politeka.net

alyona alyona подробно рассказала о своей эпопее с похудением. Звезда призналась, что решение о похудении пришло к ней после ее дня рождения, 15 июня, когда цифра на весах показывала 127,5 килограммов. Такой вес показался певице слишком большим, и она приняла решение худеть. Но не до «идеальных пропорций», а до веса чуть меньше 100 килограммов. В общем, alyona alyona решила сбросить 29 килограммов. Для этого звезда выделила целый год, поскольку концертная деятельность остановлена, но все случилось быстрее.

"-10 кг! Сейчас я просыпаюсь каждый день в 6 утра, ем трижды в день строго по таймингу (14/10) и ложусь спать не позже 23 часов. И вот результаты. Больше, чем я планировала, потому что должна была сбрасывать 10 кг за 4 месяца. А вышло за 1,5", – написала в публикации исполнительница.

Певица призналась, что перед началом похудения она прошла различные анализы и проверки и выяснила, что у нее отклонения в работе печени, нехватка йода и витамина Д, избыток мочевой кислоты, и самое главное – она находится в шаге от сахарного диабета. Подобный расклад alyona alyona не устроил и звезда отправилась к врачу. При этом, она признается – уже давно старалась правильно питаться, ела каши и фрукты, но оказалось, что так – неправильно.

«Таким образом мое питание перевернулось с ног на голову. Фрукты заменились овощами, белок стал вареным или на гриле (или сейтан), крупы только с низким гликемическим индексом (никакого белого риса, который на Бали был основой питания) и то 3-4 ложки, никаких молочных продуктов или сладостей, обязательно оливковое и льняное масло. А еще - никаких перекусов, потому что они поднимают сахар в крови» - рассказала певица.

Сейчас она продолжает заниматься спортом и правильно питаться, а о своих физических нагрузках обещала рассказать попозже. Кроме того, она поблагодарила поклонников и фолловеров за участие в своей жизни и советы по похудению.

Новости о похудении артистки поклонники, в свою очередь, поддержали горячо.

«Когда станешь фифой, кал ми бейби!» - написали звезде слова поддержки.

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