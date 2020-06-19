Пышногрудая вокалистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая стала жертвой аферистов

Об этом девушка рассказала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Как стало известно, мошенники развернули огромную рекламную кампанию, используя ее имя. В сети они продавали какое-то средство, заявляя, что Зарицкая похудела именно благодаря ему.

«Внимание! Я никогда не принимала никаких препаратов для похудения! Несколько недель вы мне пишете в различных соцсетях и спрашиваете, правда ли, что я пила какие-то таблетки для похудения. НЕТ! Это не так! Не верьте в чудодейственные методы похудения благодаря таблеткам, чаям или еще каким-то странным средствам!», - написала Зарицкая.

За несколько часов пост звезды собрал более 1,5 тысячи лайков. В комментариях отписалась известная украинская рэперша Alyona Alyona, известная своими пышными формами. Она отметила, что тоже с таким сталкивалась.

«Приветствую в нашем кругу тех, чьим именем прикрываются торгаши дерьма», - написала звезда.

Поклонники бурно отреагировали на новость.

«Признак популярности - это когда ты появляешься в фейковых статьях про похудение хахаха», «Это вся лента в фейсбуке забита этой рекламой», «мадам вас ценят за ваш талант, а худенье это второй вопрос», «Аферистам не удалось бизнес прокрутить», - пишут пользователи сети.

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