Известная украинская рэперша Alyona Alyona показала свежий образ и рассказала о своих целях
На фото девушка стоит на фоне большого окна. Алена улыбалась на камеру, а сама была в лосинах, кроссовках и футболке. Рэперша демонстрирует первые успехи и улыбается на камеру, а волосы собрала в хвост. Рядом можно увидеть комнатные цветы, которые добавили особого шарма фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Топим жир. 29. И это не про возраст, а про цель похудеть, которую я себе поставила. 15 июня, после своего дня рождения я стала на весы и увидела 127 килограммов. И решила за год сбросить 29 килограмм. Уже почти месяц, как я нашла диетолога и тренера и имею первые результаты. Дальше больше, кто со мной?", - написала Алена.
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Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:
"Хорошие результаты. Нет ничего сильнее, чем цель, которую человек поставил и хочет достичь", "Скинь свой спасательный круг", Ну вот, ты такая мегапозитивная, а станешь не мега, а просто позитивная", "Молодец, так держать", "Просто красотка", "Давай, умничка, удачи".
Сообщалось, что известная украинская певица Alyona Alyona обратилась к согражданам в связи с протестами в США.
"Сегодня моя лента новостей забита черными картинками и хэштегами на поддержку американского движения. Как в иностранных артистов, за которыми я слежу, так и в украинских. А у меня такой картинки сегодня не будет, - заявила певица.
Напомним, Alyona Alyona превратилась в горячую блондинку, кардинально сменив имидж
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