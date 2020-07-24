Українська реперша alyona alyona оголосила бій зайвї вазі і за 1,5 місяці скинула більше 10 кілограмів, але зупинятися не збирається

Реперша alyona alyona не втрачає дарма часу на карантині і вирішила скинути 29 кілограмів, які їй здаються зайвими. Для цього зірка почала займатися спортом і дотримуватися суворої дієти під наглядом лікаря. А ще, в процесі спілкування з доктором, з'ясувалося, що зірка - за крок від цукрового діабету. Про це вона розповіла шанувальникам в Instagram, пише Politeka.net

alyona alyona детально розповіла про свою епопею з схудненням. Зірка зізналася, що рішення про схуднення прийшло до неї після її дня народження, 15 червня, коли цифра на вагах показувала 127,5 кілограмів. Така вага здався співачці занадто великою, і вона прийняла рішення худнути. Але не до «ідеальних пропорцій», а до ваги трохи менше 100 кілограмів. Загалом, alyona alyona вирішила скинути 29 кілограмів. Для цього зірка виділила цілий рік, оскільки концертна діяльність зупинена, але все сталося швидше.

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‼️-10 кілограм‼️ ⠀ Як і обіцяла — поділюся подробицями того, як я над собою працюю. ⠀ 15 червня після дня народження (виповнилося 29 років) мої ваги показали 127,5 кг, і оскільки концертна діяльність зупинена, я вирішила приділити час тілу і схуднути за рік на 29 кг. ⠀ Ви всі проявили до мене надзвичайно велику увагу — мій дірект просто тріщав словами мотивації, підтримки, були різні приклади власних історій, варіанти з чого почати і з ким працювати, до кого звертатися. (За що вам усім безмежно вдячна. Мої підписники — найкращі в світі люди 🥰🥰🥰) ⠀ І я вирішила почати з дієтолога-терапевта, якого порадили саме ви — @dr_povorozniuk . На консультацію необхідно було принести результати аналізів: кровi, сечi та на різні гормони і результати узд брюшної порожнини. ⠀ І якщо з органами в мене все гуд (крім жовчного, бо в мене його нема вже 5 років 🤷, але про це зроблю окремий пост), то аналізи показали різного роду відхилення - в роботі печінки, недостача йоду та вітаміну Д, надлишок сечової кислоти тощо. І найгірше — індекс homa показав, що я за один крок до цукрового діабету 😱😱😱 ⠀ Я ще з Балі намагалася харчуватися краще, ніж в минулому році — їла багато свіжих фруктів, каші — така собі вуглеводна атака. Але виявилося, що так було не правильно. Тому варто починати змінювати себе з КОНСУЛЬТАЦІЇ У ЛІКАРЯ! Робити зріз по стану здоров’я — обов’язок кожного перед самим собою! ⠀ Таким чином моє харчування перевернулося з ніг на голову. Фрукти замінились овочами, білок став вареним або на грилі (або сейтан), крупи тільки з низьким глікемічним індексом (ніякого білого рису, який на Балі був основою харчування) і то 3-4 ложки, ніяких молочних продуктів чи солодощів, обов’язково оливкова та льняна олія. А ще — ніяких перекусів, бо вони піднімають цукор в крові. ⠀ Тож зараз я прокидаюся щодня о 6 ранку, їм тричі на день чітко по таймінгу (14/10) і лягаю спати не пізніше 23 години. І ось результати. Більші, ніж я планувала, бо мала скидати 10 кг за 4 місяці. А вийшло за 1,5. ⠀ Я маю також фізичні навантаження та тренування, але про це — в наступному пості 💪💪💪 Ще раз дякую всім за поради та підтримку. Для нас просто не існує нічого неможливого!

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"-10 кг! Зараз я прокидаюся щодня о 6 ранку, їм тричі на день строго по таймінг (14/10) і лягаю спати не пізніше 23 годин. І ось результати. Більше, ніж я планувала, бо мала скидати 10 кг за 4 місяці. А вийшло за 1,5 ", - написала в публікації виконавиця.

Співачка зізналася, що перед початком схуднення вона пройшла різні аналізи і перевірки і з'ясувала, що у неї відхилення в роботі печінки, нестача йоду і вітаміну Д, надлишок сечової кислоти, і найголовніше - вона знаходиться в кроці від цукрового діабету. Подібний розклад alyona alyona не влаштував і зірка вирушила до лікаря. При цьому, вона зізнається - вже давно намагалася правильно харчуватися, їла каші і фрукти, але виявилося, що так - неправильно.

«Таким чином моє харчування перевернулося з ніг на голову. Фрукти замінилися овочами, білок став вареним або на грилі (або сейтан), крупи тільки з низьким глікемічним індексом (ніякого білого рису, який на Балі був основою харчування) і то 3-4 ложки, ніяких молочних продуктів або солодощів, обов'язково оливкова і льняна олія. А ще - ніяких перекусів, тому що вони піднімають цукор в крові»- розповіла співачка.

Зараз вона продовжує займатися спортом і правильно харчуватися, а про свої фізичні навантаження обіцяла розповісти пізніше. Крім того, вона подякувала шанувальникам і фоловерів за участь в своєму житті і поради по схудненню.

Новини про схуднення артистки шанувальники, в свою чергу, підтримали гаряче.

«Коли станеш фіфою, кал ми бейбі!» - написали зірці слова підтримки.

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