Українська реперша alyona alyona оголосила бій зайвї вазі і за 1,5 місяці скинула більше 10 кілограмів, але зупинятися не збирається

Реперша alyona alyona не втрачає дарма часу на карантині і вирішила скинути 29 кілограмів, які їй здаються зайвими. Для цього зірка почала займатися спортом і дотримуватися суворої дієти під наглядом лікаря. А ще, в процесі спілкування з доктором, з'ясувалося, що зірка - за крок від цукрового діабету. Про це вона розповіла шанувальникам в Instagram, пише Politeka.net

alyona alyona детально розповіла про свою епопею з схудненням. Зірка зізналася, що рішення про схуднення прийшло до неї після її дня народження, 15 червня, коли цифра на вагах показувала 127,5 кілограмів. Така вага здався співачці занадто великою, і вона прийняла рішення худнути. Але не до «ідеальних пропорцій», а до ваги трохи менше 100 кілограмів. Загалом, alyona alyona вирішила скинути 29 кілограмів. Для цього зірка виділила цілий рік, оскільки концертна діяльність зупинена, але все сталося швидше.

"-10 кг! Зараз я прокидаюся щодня о 6 ранку, їм тричі на день строго по таймінг (14/10) і лягаю спати не пізніше 23 годин. І ось результати. Більше, ніж я планувала, бо мала скидати 10 кг за 4 місяці. А вийшло за 1,5 ", - написала в публікації виконавиця.

Співачка зізналася, що перед початком схуднення вона пройшла різні аналізи і перевірки і з'ясувала, що у неї відхилення в роботі печінки, нестача йоду і вітаміну Д, надлишок сечової кислоти, і найголовніше - вона знаходиться в кроці від цукрового діабету. Подібний розклад alyona alyona не влаштував і зірка вирушила до лікаря. При цьому, вона зізнається - вже давно намагалася правильно харчуватися, їла каші і фрукти, але виявилося, що так - неправильно.

«Таким чином моє харчування перевернулося з ніг на голову. Фрукти замінилися овочами, білок став вареним або на грилі (або сейтан), крупи тільки з низьким глікемічним індексом (ніякого білого рису, який на Балі був основою харчування) і то 3-4 ложки, ніяких молочних продуктів або солодощів, обов'язково оливкова і льняна олія. А ще - ніяких перекусів, тому що вони піднімають цукор в крові»- розповіла співачка.

Зараз вона продовжує займатися спортом і правильно харчуватися, а про свої фізичні навантаження обіцяла розповісти пізніше. Крім того, вона подякувала шанувальникам і фоловерів за участь в своєму житті і поради по схудненню.

Новини про схуднення артистки шанувальники, в свою чергу, підтримали гаряче.

«Коли станеш фіфою, кал ми бейбі!» - написали зірці слова підтримки.

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