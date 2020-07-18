"Это совсем другая Мишель"

23-летняя украинская певица, подопечная рэпера Потапа, Мишель Андраде всколыхнула публику соблазнительным образом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в крохотном черно-белом топе с прозрачными и кружевными вставками. Мишаль затянула волосы в высокий хвост и нанесла яркий макияж. Красотка повернулась к камере в полоборота, кинув дерзкий взгляд.

"@svitsketv 15 років, Вітааюю! Вчера был потрясающий вечер☺️🌸 Какая лучше

Цветная или чб", - подписала фото звезда, посетив вечеринку по случаю 15-летия программы Кати Осадчей "Світське життя".

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты. Примечательно, что пост Андраде лайкнула MARUV, которая, как известно, любит эпатировать публику вызывающими нарядами. Видимо, откровенный топик Мишель ей пришелся по душе.

"Боже какая красивая 😍🌋💦"

"Мне больше по душе цветная🔥🔥🔥😍😍😍, та и чб тоже прикольная😍🔥"

"Вааааау🔥 1-ая😍"

"Цветная или чб - неважно! 😍Ты♥️ везде😌просто💥"

"Цветная топ 🔥"

"Совсем взрослая ❤️"

"Какая красотка богиня🔥"

"Божечки,какая ты красивая 😍"

"Это совсем другая Мишель, уже не та что боится кошек, но еще и которая может сделать по дружбе такое ..."

Ранее мы сообщали, Андраде выставила кадры со сцены во время одного из выступлений. Певица позировала в колготках и кофте, которые полностью просвечиваются. Образ звезда дополнила сапожками на каблуке, а волосы оставила распущенными. Мишель и еще два молодых человека начали танцевать и петь на сцене, радуя поклонников.

"Одесса!!! Ибица!!! Как же кайфово для вас выступать! Мы все соскучились за вами и получили огромный каайф!!!! Благодарим!!!", - написала Мишель.

Напомним, приемная дочь Потапа в топе без белья дала жару с Мишель Андраде, пикантное видео: «Хорошо вышло»

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