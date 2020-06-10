Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует компания Потапа, похвасталась гибкостью

Звезда опубликовала интересный кадр, который сделала, лежа на полу возле зеркала, передает Politeka.net. Красотка предстала в просторном спортивном костюме и белых носочках. В ушах певицы блестели сережки.

Андраде держала в руках телефон, который направила на зеркало и сняла себя.

При этом красотка задрала одну ногу, показав свою растяжку.

"Monkey moood😌😁 Опиши своё настроение с помощью эмодзи", - подписала снимок звезда.

За два часа пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"Все мы немного Мишель🔥😆", "Нельзя быть такой красивой😻💛", "Я тоже так умею, только если ногу опустить", "Самая лучшая 🖇️💛", "Самая красивая😍💕", "Покорительница сердец❤️", "Мама: ты хоть что-то в этой жизни умеешь?Я: Уии, смотри как умею😂", "Ваааау😍", "Малявочка наша😍😍💘", "Идеальная😍😍", "Классная растяжка", "Бозе, кто этот цыплёночек 🤗🐣", "Примерно так", - написали пользователи сети.

Напомним, Мишель Андраде опубликовала видео, на которых сменила прическу. Звезда находилась в салоне красоты, ее волосы были мокрыми. Певица сняла, как парикмахер начал обрезать ей челку.

Ранее сообщалось, что Мишель Андраде устроила «грязные» танцы на камеру.

«О Риша! Твои танцы это любовь! И конечно же, под любимую ciara», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Мишель Андраде позировала в черном пиджаке, из-под которого виднеется темное белье. Дополнила образ певица элегантным кулоном и серьгами.

Напомним, Андраде показала самые эффектные позы прямо в кресле, дочь Потапа оценила.

Также Politeka сообщала, что роскошная Мишель Андраде в облегающей майке показала свою гордость.

А еще Politeka писала, что юная подопечная Потапа устроила грязные танцы прямо в баре.