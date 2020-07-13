Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует компания Потапа, порадовала летним фото

В кадре красотка предстала в белом топе с цветами и короткими рукавами, передает Politeka.net. Топик звезды спустился с плечей, при этом идеально подчеркнув красивую грудь. На шее красотки сверкали бусы.

Джинсы на высокой посадке отлично подчеркнули тонкую талию. Завершили образ певицы различные аксессуары.

Мишель распустила длинные волосы и на одном из фото вытянула руки к небу, она улыбалась и выглядела очень счастливой.

В посте звезда написала, что вокруг очень много негатива, но нужно вспомнить, что приносят людям радость.

"Например, звонок бабушке, которая радуется даже 5-минутному разговору с внучкой. Поклонник, который подошел сфотографироваться на улице. Вкусный завтрак, который сама сделала. Время с семьей

Красиво уложены волосы и подобрана одежда. Работа на студии или репетиция танцев...", - написала артистка.



За два часа пост собрал более 12 тысяч лайков и много комментариев.

"Самая крутая девушка🔥", "Очень красивая 😍", "Юхууу новая фоточка. Как всегда топ🔥. Спасибо за доброе утро, такую прекрасную фоточку🥺❤", "Вчерашний концерт прям бомба, ракета😍🚀. А особенно новая песня 🤤. Tonight a-a-a-a🔥🔥🔥", "Ты умничка:) лови волну:) будь в позитиве:)", "Обожаю тебя", "Мишель твое лицо как лучшая картина", "Жду новых фото. Я люблю тебя как внучку", "Очаровательная девушка)))🔥🔥🔥🌹🌹😍", "Классное фото", " Или приносит😌✨ радость😍 и счастья в душе😇такой родной🤗♥️ солнечный🌞человечек Мишелька👼🏽...", - написали пользователи сети.

Напомним, Андраде показала самые эффектные позы прямо в кресле, дочь Потапа оценила.

Также Politeka сообщала, что роскошная Мишель Андраде в облегающей майке показала свою гордость.

А еще Politeka писала, что юная подопечная Потапа устроила грязные танцы прямо в баре.