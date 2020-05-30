Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует компания Потапа, решилась на смену имиджа

Как передает Politeka.net, у себя в сториз девушка опубликовала видео, на которых сменила прическу. Андраде находилась в салоне красоты, ее волосы были мокрыми. Певица сняла, как парикмахер начал обрезать ей челку. На втором кадре она уже показала, какой стала ее новая стрижка.

Отметим, что красотка долгое время ходила с длинными волосами без челки. Теперь у нее появилась новая трендовая челка. Стоит отметить, что сейчас многие звезды решаются на этот шаг. Например, недавно челку обстригла телеведущая Маша Ефросинина. Она тоже долгое время носила длинные волосы с ровным пробором.

Ранее мы писали, что Мишель Андраде засветилась в ярком спортивном наряде. Она была в кроссовках, салатовых носках, шортах и кофте. Девушка устроила горячие танцы прямо посреди съемочной площадки.

Кроме этого, недавно Мишель опубликовала очень необычное фото с дочкой Потапа Наташей Горовой. Девушки были одеты в необычные наряды и двусмысленно тянулись одна к другой. Сама Мишель была в воде и позировала в купальнике, а Наташа в мокрой одежде сидела напротив. Молодые девушки почти поцеловались на фото. На кадрах можно было прекрасно рассмотреть упругую пятую точку певицы.

Напомним, что Мишель Андраде устроила «грязные танцы» на камеру: «Вот это кайф!».

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде выпятила прелести в белоснежном топе: "Как американская модель".

Также Politeka писала, что Мишель Андраде эффектно улеглась и высунула язык: "Ой, фоточки будут...".