Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала результат выступления
На кадрах Мишель позирует в колготах и кофте, которые полностью просвечиваются. Красотка совсем не стеснялась и демонстрировала черное белье, которое было под одеждой. Образ звезда дополнила сапогами на каблуке, а волосы оставила распущенными. Мишель, а еще и два молодых человека, начали танцевать и петь на сцене, радуя поклонников концертом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Одесса!!! Ибица!!! Как же кайфово для вас выступать! Мы все соскучились за вами и получили огромный каайф!!!! Благодарим!!!", - написала Мишель.
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"Мишель ты самая лучшая! Знай это!", "Скучаю за твоими концертами в Киеве", "А карантин уже закончился разве?", "Это мы вас благодарим!", "Что за песня", - написали фанаты, включая Дурнева.
Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует компания Потапа, похвасталась гибкостью.
Красотка предстала в просторном спортивном костюме и белых носочках. В ушах певицы блестели сережки.
Андраде держала в руках телефон, который направила на зеркало и сняла себя.
При этом красотка задрала одну ногу, показав свою растяжку.
"Monkey moood😌😁 Опиши своё настроение с помощью эмодзи", - подписала снимок звезда.
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