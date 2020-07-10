Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая устроила дикие танцы с Мишель Андраде без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

Так, девушки на центральной площади Киева устроили танцы, демонстрируя идеально чувства ритма. Горовая при этом, как можно заметить, была в джинсах и коротком топе без белья. Кадры она никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в восторг от происходящего.

«А ведь хороша!», «хорошо вышло, молодчинки», «крашихи», «научите меня так танцевать», — пишут ее поклонники.

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«Боже, почему я была таким пончиком», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Горовая позирует в крохотном белье, демонстрируя невероятную фигуру. Лицо она решила прикрыть при помощи стикера.

«Но даже из пончика можно превратиться в худышку, если выбрать правильную позу. Но щеки выдают», — подчеркивается в тексте сообщения.

Обратим внимание, что на втором снимке Горовая позирует, приспустив халат и выставив напоказ невероятные изгибы. На камеру знаменитость позировала полубоком.

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