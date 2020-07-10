Американская модель plus-size и активистка бодипозитива Тесс Холлидей впервые примеряла купальник со стрингами

Свежее фото и видео девушка, которую называют самой тучной моделью в мире, опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Модель предстала перед поклонниками в миниатюрном черном купальнике, засветив свою огромную «пятую точку».

«Это был мой первый раз в строгом бикини, и я никогда не чувствовал себя более уверенной. Я посмотрела в зеркало, когда надела его, и мне показалось: «В течение последнего десятилетия сотни людей ежедневно рассказывали мне, как «отвратительно» мое тело», - отметила Тесс.

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По ее словам, она снова набрала вес. Но это не украдет ее радость от жизни. Она считает, что благодаря ей многие тучные девушки в мире смогли поверить в свои силы.

За день пост модели посмотрели более 350 тысячи раз. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Девушка, вы великолепны, дорогая!», «Ты выглядишь прекрасно!», «Спасибо за то, что всегда являешься источником вдохновения», «Прекрасна, как всегда! Моя горячая девушка, летняя муза», - пишут поклонники Тесс.

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There is so much power in living your life unapologetically. This was my first time wearing a string bikini, & tbh I’ve never felt more empowered. I looked in the mirror when I put it on & was like 🤯🤩 For the past decade I’ve had hundreds of strangers daily tell me how “disgusting” my body is. And yea, does it get to me sometimes? Duh. Have I gained weight recently? Yup! But I’ve never allowed those ppl to steal my joy or keep me from living my life & enjoying every moment, regardless of my size. My entire career started because I didn’t see myself represented, & now, there are so many big girls, & ppl in bigger bodies thriving & it makes me so happy that I was a tiny part of that. So if you’re seeing this, know you got this bc you’re bad as hell & no one can steal your shine! 💫💞 #effyourbeautystandards Suit/cover up is @tabriamajors x @fashiontofigure 🖤🖤

A post shared by T E S S H🍒L L I D A Y (@tessholliday) on

Отметим, что 35-летняя Тесс Холлидей весит более 155 килограмм. Она гордится своим телом и не скрывает, что зарабатывает при помощи него деньги.

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