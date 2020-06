View this post on Instagram

Модель plus-size Эшли Грэм снялась в первой фотосессии с маленьким сыном🌠 В частности, на нескольких снимках звезда показала, как кормит грудью малыша. Фото уже традиционно спровоцировали споры в сети: кто-то в восторге от кадров, а кто-то, наоборот, считает, что такие фото - для личного архива🤔 А вы как считаете? #эшлигрэм