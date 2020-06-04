Известная мировая модель plus-size Эшли Грэм снялась в откровенной, но одновременно, в очень нежной фотосессии

32-летняя звезда родила в январе этого года, передает Politeka.net. Во время беременности модель снималась обнаженной, а после родов также решилась на откровенную фотосессию.

Модель plus-size пару дней назад снялась для журнала "Harper's Bazaar". Эти профессиональные снимки стали первыми, которые были сделаны с ее сыном. Автором фотосессии стал муж красотки Джастин Эрвин.

Супруг сделал фото в семейном особняке в Небраске.

Эшли позировала в белом платье-рубашке на природе. Она задумчиво смотрела перед собой, а тем временем кормила грудью ребенка. Фото получилось очень нежным и натуральным, ведь Эшли была практически без макияжа.

Снимки тут же разлетелись по сети и вызвали массу споров. В одной из русскоязычных групп поинтересовались, какие чувства вызывают данные снимки: восторг, либо возмущение, ведь такие фото нужны только в личном архиве.

Всего за час пост собрал более 2000 лайков и много комментариев:

"Очень эстетично ❤️ Почему бы и не поделиться такой красотой🤗", "Кому не нравится - идите мимо", "Тут все красиво, без излишних подробностей, очень нежно и естественно 😊", "Как полуголые ходят и фотографируются - так это нормально, а как нежный и естественный процесс - так нет🙌", "Такие фото в миллион раз лучше полуголых девиц, с голой **пой и грудью! Которые как раз и стоило бы, оставить для личного архива! А эти фото прекрасны😍", "Да, для личного архива. 😉", "Милое фото", "Это очень красиво и мило, пример другим, что даже модель, кормит грудью", "Это личное", "Шикарно", "Супер! 😍", "😍😃 очень естественное и невероятно красивое фото!".

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