Американська модель plus-size і активістка бодіпозитиву Тесс Холлідей вперше приміряла купальник зі стрингами

Свіже фото і відео дівчина, яку називають найогряднішою моделлю в світі, опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Модель постала перед шанувальниками у мініатюрному чорному купальнику, засвітивши свою величезну «п'яту точку».

«Це був мій перший раз в суворому бікіні, і я ніколи не відчувала себе більш впевненою. Я подивилася в дзеркало, коли одягла його, і мені здалося: «протягом останнього десятиліття сотні людей щодня розповідали мені, як «огидно» моє тіло», - зазначила Тесс.

За її словами, вона знову набрала вагу. Але це не вкраде її радість від життя. Вона вважає, що завдяки їй багато огрядних дівчат в світі змогли повірити в свої сили.

За день пост моделі подивилися понад 350 тисячі разів. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Дівчина, ви прекрасні, дорога!», «Ти виглядаєш чудово!», «Дякую за те, що завжди є джерелом натхнення», «Прекрасна, як завжди! Моя гаряча дівчина, літня муза», - пишуть шанувальники Тесс.

Зазначимо, що 35-річна Тесс Холлідей важить понад 155 кілограм. Вона пишається своїм тілом і не приховує, що заробляє за допомогою нього гроші.

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