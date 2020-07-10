Американська модель plus-size і активістка бодіпозитиву Тесс Холлідей вперше приміряла купальник зі стрингами

Свіже фото і відео дівчина, яку називають найогряднішою моделлю в світі, опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Модель постала перед шанувальниками у мініатюрному чорному купальнику, засвітивши свою величезну «п'яту точку».

«Це був мій перший раз в суворому бікіні, і я ніколи не відчувала себе більш впевненою. Я подивилася в дзеркало, коли одягла його, і мені здалося: «протягом останнього десятиліття сотні людей щодня розповідали мені, як «огидно» моє тіло», - зазначила Тесс.

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За її словами, вона знову набрала вагу. Але це не вкраде її радість від життя. Вона вважає, що завдяки їй багато огрядних дівчат в світі змогли повірити в свої сили.

За день пост моделі подивилися понад 350 тисячі разів. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Дівчина, ви прекрасні, дорога!», «Ти виглядаєш чудово!», «Дякую за те, що завжди є джерелом натхнення», «Прекрасна, як завжди! Моя гаряча дівчина, літня муза», - пишуть шанувальники Тесс.

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There is so much power in living your life unapologetically. This was my first time wearing a string bikini, & tbh I’ve never felt more empowered. I looked in the mirror when I put it on & was like 🤯🤩 For the past decade I’ve had hundreds of strangers daily tell me how “disgusting” my body is. And yea, does it get to me sometimes? Duh. Have I gained weight recently? Yup! But I’ve never allowed those ppl to steal my joy or keep me from living my life & enjoying every moment, regardless of my size. My entire career started because I didn’t see myself represented, & now, there are so many big girls, & ppl in bigger bodies thriving & it makes me so happy that I was a tiny part of that. So if you’re seeing this, know you got this bc you’re bad as hell & no one can steal your shine! 💫💞 #effyourbeautystandards Suit/cover up is @tabriamajors x @fashiontofigure 🖤🖤

A post shared by T E S S H🍒L L I D A Y (@tessholliday) on

Зазначимо, що 35-річна Тесс Холлідей важить понад 155 кілограм. Вона пишається своїм тілом і не приховує, що заробляє за допомогою нього гроші.

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