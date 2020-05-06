Знаменитая американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра устроила домашнюю фотосессию в новом смелом образе

На своей странице в Instagram 23-летняя красавица, особую популярность которой принесла роль в сериале "Эйфория", разместила сразу три эффектных фото, сообщает Politeka.net.

Феррейра надела тонкую обтягивающую кофточку, при чем решила отказаться от нижнего белья.

"Сегодня я сделала селфи у раковины, может, завтра я буду тусоваться у стиральной машины. Кто знает", - написала Барби в подписи к фото. Таким образом девушка подчеркнула, что находится в режиме самоизоляции из-за карантина, но это не мешает ей баловать поклонников пикантными фото.

На одном фото Барби примерила яркие очки, на другом лучезарно улыбнулась, а на третьем просто мило надула пухлые губки.

Ранее Барби Феррейра снялась в откровенной фотосессии для французского бренда Jacquemus. Серия снимков была сделана дистанционно с помощью веб-камеры.

Автором фото стал французский фотограф Пьер-Анж Карлотти, который ранее уже работал со звездами, среди которых Ирина Шейк, Белла Хадид и Рианна.

Напомним, горячая плюс-сайз-модель Барби Феррейра пошалила перед камерой без белья: "Вот это бриллианты!".

Как сообщала Politeka, пышногрудая Эшли Грэм полностью разделась и показала, чем ее одарила природа: вот это габариты.

Также Politeka писала, что знаменитая фитнес-модель свела с ума рельефами в блестящем бикини.