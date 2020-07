Участница талант-шоу «Фабрика звезд-3» Татьяна Воржева, которую называют украинской копией Анджелины Джоли, похвасталась новым откровенным образом

Певица активно ведет страницу в Instagram, и почти каждое ее фото, заслуживает особого внимания. На этот раз Воржева предстала перед поклонниками в смелом топе без нижнего белья, сообщает Politeka.net.

Татьяна улеглась на траву и нежится в лучах солнышка в блестящем изумрудном топике без бретелей, который подчеркивает изящную фигуру девушки. Воржева эффектно наклонила голову в сторону, продемонстрировав во всей красе длинную шею и аккуратный профиль, как у Анджелины Джоли.

"Привет земляне ✌🏻

Yes, this is a summer, boy 😎🦎

Между дел

Между строк

Несмотря на 🦠😁💪🏻", — забавно подписала снимок певица.

Ранее Татьяна Воржева опубликовала фото, на котором она абсолютно обнажена. Певица сверкнула шелковой кожей, засветив несколько родинок. Волнистые локоны придали образу романтичности. В ухе Татьяны блестела сережка.

Звезда смотрела в камеру через плечо, слегка улыбнувшись. Красота звезды подчеркнута блестящими тенями, черной тушью и красной помадой.

