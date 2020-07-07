Известная актриса Дженнифер Энистон раскрыла правду о браке с Брэдом Питтом

В беседе с Опрой Уинфри актриса чуть ли не впервые заговорила о браке, который, как считали многие, был разрушен Анджелиной Джоли. Энистон и Питт развелись в 2005 году, после того, как актер закрутил роман на съемках. Поклонники пары обвиняли во всем Джоли, но, как выяснилось, в крахе брака была не только ее вина.

По словам Энистон, у них с актером не было идеальной семьи, как считали многие. Люди ошибочно думали, что у них все хорошо, хотя на самом деле у них в отношениях были такие же проблемы, как у многих обычных людей. Актриса подчеркивает, что ежедневно множество семейных пар сталкиваются с такими же проблемами. Некоторые из них стали непреодолимыми для их семьи, поэтому звезды приняли решение расстаться.

«Мы занимались обычными житейскими делами, как и все. И были бесконечно далеки от образа «золотой пары». То, как нас видели все, было обманом, фальшивкой», - призналась актриса.

Она также считает, что у Джоли не было бы шанса увести Питта из семьи, если бы у них не было других проблем. Хотя актриса признает, что Джоли была одной из причин (хоть и не единственной).

Отметим, что после развода Питта и Джоли общественность не устает обсуждать возобновление отношений с Энистон.

Напомним, что постаревший Брэд Питт напугал неухоженным видом, Джоли будет расстроена: "Прими ванну".

Как сообщала Politeka, Энистон полностью разделась, показав, за что ее полюбил Брэд Питт: Джоли точно обзавидуется.

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