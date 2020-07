Учасниця талант-шоу «Фабрика зірок-3» Тетяна Воржева, яку називають українською копією Анджеліни Джолі, похвалилася новим відвертим образом

Співачка активно веде сторінку в Instagram, і майже кожне її фото, заслуговує особливої уваги. На цей раз Воржева постала перед шанувальниками у сміливому топі без нижньої білизни, повідомляє Politeka.net.

Тетяна вляглася на траву і ніжиться в променях сонечка в блискучому смарагдовому топіку без бретелей, який підкреслює витончену фігуру дівчини. Воржева ефектно нахилила голову в бік, продемонструвавши у всій красі довгу шию і акуратний профіль, як у Анджеліни Джолі.

"Привіт земляни ✌🏻

Yes, this is a summer, boy 😎🦎

Між справ

Між рядків

Незважаючи на 🦠😁💪🏻", — кумедно підписала знімок співачка.

Раніше Тетяна Воржева опублікувала фото, на якому вона абсолютно оголена. Співачка блиснула шовковою шкірою, засвітивши декілька родимок. Хвилясті локони надали образу романтичності. У вусі Тетяни блищала сережка.

Зірка дивилася в камеру через плече, злегка посміхнувшись. Краса зірки підкреслена блискучими тінями, чорною тушшю і червоною помадою.

Нагадаємо, українська Джолі пікантно оголилася на камеру і переспівала Біллі Айліш: "Мало не розплакалася".

