Учасниця талант-шоу «Фабрика зірок-3» Тетяна Воржева, яку називають українською копією Анджеліни Джолі, похвалилася новим відвертим образом
Співачка активно веде сторінку в Instagram, і майже кожне її фото, заслуговує особливої уваги. На цей раз Воржева постала перед шанувальниками у сміливому топі без нижньої білизни, повідомляє Politeka.net.
Тетяна вляглася на траву і ніжиться в променях сонечка в блискучому смарагдовому топіку без бретелей, який підкреслює витончену фігуру дівчини. Воржева ефектно нахилила голову в бік, продемонструвавши у всій красі довгу шию і акуратний профіль, як у Анджеліни Джолі.
"Привіт земляни ✌🏻
Yes, this is a summer, boy 😎🦎
Між справ
Між рядків
Незважаючи на 🦠😁💪🏻", — кумедно підписала знімок співачка.
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Раніше Тетяна Воржева опублікувала фото, на якому вона абсолютно оголена. Співачка блиснула шовковою шкірою, засвітивши декілька родимок. Хвилясті локони надали образу романтичності. У вусі Тетяни блищала сережка.
Зірка дивилася в камеру через плече, злегка посміхнувшись. Краса зірки підкреслена блискучими тінями, чорною тушшю і червоною помадою.
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