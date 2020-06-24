Звездные родственники не такие знаменитые, но все же в чем-то успешные

Мало, кто знает, но у знаменитостей есть братья или сестры

Давайте посмотрим, как выглядят родственники известных на весь мир людей, пишет Politeka.net.

Старшая сестра модели Ирины Шейк, Татьяна Петенкова, мать троих детей. Имея эффектную внешность, родственница звезды с мужем занимается бизнесом - разводом породистых собак.

Ирина Шейк опубликовала совместное фото с сестрой Татьяной!!!👭 33-летняя Ирина Шейк опубликовала кадры из семейного... Gepostet von Sentiment-журнал для женщин. am Montag, 22. April 2019

Младший брат актрисы Анджелины Джоли, Джеймс Хейвен, не прославился так же как его сестра.

Между родственниками царит полное взаимопонимание, а Джоли ни раз называла брата лучшим мужчиной в мире.

Джеймс ищет себе спутницу, которая понравилась бы его сестре.

Редкое фото. Анджелина Джоли с братом 💐 Похожи то как!❤️ Gepostet von Kartina.TV am Samstag, 4. Januar 2020

Известная актриса Николь Кидман вместе с сестрой, Антонией. Последняя младше известной родственницы. Она работает журналисткой и телеведущей и 12 лет назад даже получила премию ASTRA Awards.

Николь Кидман: фото с младшей сестрой и её 6 детьми 51-летняя актриса и мама двух дочек Николь Кидман разместила фото с... Gepostet von 7я.ру am Montag, 17. Juni 2019

Линда Лопес - младшая сестра Дженнифер Лопес, которая работает журналистом. Звезда сама воспитывает девятилетнюю дочь.

Джен и Линда очень дружны и часто проводят время вместе.

**Дженнифер Лопес со своей сестрой Линдой** Gepostet von Тарас Коробка am Freitag, 6. Dezember 2019

Стоит вспомнить и о звездах российского шоу-бизнеса.

17-летний брат 22-летнего рэпера Элджея, Данила Узенюк, живет в Новосибирске. Парень под псевдонимом Dani CHOCO ведет блог на YouTube – на него подписано больше 100 тысяч человек, а также снимается в клипах.

Сестра Ольги Бузовой, Анна, удивила всех в прошлом году, ведь она пошла по стопам родственницы и тоже запела. Кроме того, она также являлась участницей проекта "дом-2". Девушка замужем.

Напомним, на днях Анджелина Джоли призналась, почему рассталась с Брэдом Питтом.

По ее словам, она приняла решение о разводе ради благополучия семьи.

Напомним, любовник Анджелины Джоли и Синди Кроуфорд прервал молчание, сенсационные откровения.

Как сообщала Politeka, жестокое обращение: Анджелина Джоли не сдержалась и поразила признанием о детях.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли нашла себе нового красавчика, появились фото пары: Питт кусает локти.