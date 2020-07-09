Знаменитости не отказывают поклонникам в удовольствии и показывают невероятные формы в бикини

Давайте посмотрим одни из самых горячих фото звезд в купальниках, пишет Politeka.net

Красотка Джей Ло, которой, между прочим, уже 50 лет, выглядит потрясающе в любых нарядах. Все дело в том, что красотка активно занимается спортом и следит за питанием. 

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Звезда из семейства Кардашьян Кайли Дженнер не устает поражать красотой в бикини. Такой фигурке можно только позавидовать. 

Старшая сестра Кайли, Ким Кардашьян, восхитила совершенными формами в облегающих купальниках. Ее тонкая талия и пышные бедра - восхищают весь мир. 

Модель Эмили Ратаковски любит выставлять стройную фигуру с большой грудью всем напоказ. Эти формы великолепны. 

Одна из самых известных моделей Белла Хадид покорила красотой в бикини. Длинные ножки так и притягивают взгляд. 

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MISSONI @mertalas

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Бывший ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио соблазняет огненными формами в бикини. Эта красотка сведет с ума любого. 

Напомним, Джей Ло стояла на сцене, держа в руках кепку в блестках. Она была одета в весьма странный костюм: сверху на ней красовался мини пиджак, который соединялся кусками ткани со штанинами.

А вот посреди тела красовался экстремальный разрез. Джей Ло надела под костюм боди в блестках и белые трусы. 

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I rep NY 4eva...

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Ранее сообщалось, что  Алессандра Амбросио сидела на кресле, можно сказать, развалившись. Модель надела бикини коричневого оттенка, которое натянулось на пышной груди. 

Сверху звезда накинула нечто похожее на рубашку, чтобы скрыть плечи от солнца. 

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно

Также Politeka информировала, что самый горячий ангел Victoria’s Secret показала упругий «орешек» в невидимом наряде: «о таком мечтают все»