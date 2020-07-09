Знаменитості не відмовляють шанувальникам в задоволенні і показують неймовірні форми в бікіні

Подивімось одні з найбільш гарячих фото зірок у купальниках, пише Politeka.net.

Красуня Джей Ло, якій, між іншим, вже 50 років, виглядає приголомшливо в будь-нарядах. Вся справа в тому, що красуня активно займається спортом і стежить за харчуванням.

Зірка з сімейства Кардашьян Кайлі Дженнер не втомлюється вражати красою в бікіні. Такий фігурці можна тільки позаздрити.

Старша сестра Кайлі, Кім Кардашьян, захопила досконалими формами у красивих купальниках. Її тонка талія, пишні стегна - захоплюють весь світ.

Модель Емілі Ратаковськи любить виставляти струнку фігуру з великими грудьми всім напоказ. Ці форми прекрасні.

Одна з найвідоміших моделей Белла Хадід підкорила красою в бікіні. Довгі ніжки так і притягують погляд.

Колишній ангел Victoria’s Secret Алессандра спокушає Амбросіо вогняними формами в бікіні. Ця красуня зведе з розуму будь-кого.

Нагадаємо, Джей Ло стояла на сцені, тримаючи в руках кепку в блискітках. Вона була одягнена в дуже дивний костюм: зверху на ній красувався міні піджак, який з'єднувався шматками тканини зі штанинами.

А ось посеред тіла красувався екстремальний розріз. Джей Ло наділа під костюм боді в блискітках і білі труси.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо сиділа на кріслі, можна сказати, розвалившись. Модель одягла бікіні коричневого відтінку, яке натягнулося на пишних грудях.

Зверху зірка накинула щось схоже на сорочку, щоб приховати плечі від сонця.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо похвалилася пружним тілом без одягу: можна дивитися вічно

Також Politeka інформувала, що самий гарячий ангел Victoria’s Secret показала пружний «горішок» в невидимому вбранні: «про таке мріють все»