Российская актриса и модель Эвелина Бледанс похвасталась фигурой в купальнике и подразнила публику

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости. (Чтобы посмотреть кадры – проскролльте вниз)

«Прямо с пляжа отправились в баньку», - написала она и поделилась видео и фото своего отдыха в Сочи.

«Вот наш банщик. Сейчас я иду к нему, я иду к нему. Париться. Уууу», - говорит артистка на видео и показывает, как раздвигает ноги.

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«Хороша чертовка 🔥🔥🔥», «Вы великолепны🔥🔥🔥», «Ух!!!!! Уже и ножки раздвигаем))))...спонсоры!!!!!Где вы???»,  «Эвелина красавица. Не устаю восхищаться вами», - пишут в комментариях.

Также артистка поделилась своими впечатлениями после процедур.

«Сказать, что мне было хорошо – не сказать ничего. Меня поливали минеральной водой. Меня били можжевельниковыми ветками и березой и дубом», - говорит Бледанс.

Отметим, на отдых в Сочи также отправились певец Сергей Лазарев и телеведущая Анфиса Чехова. Певец, которому приписывают роман с Ани Лорак, отдал предпочтение СПА-процедурам в чанах с горячей водой, а Чехова отправилась загорать на шезлонгах у моря.

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Вчера прямо с пляжа отправились в баньку, благо, что купальник @rodasoleil мгновенно сохнет , и ткань имеет эффект spf35 и главная фишка они не оставляют белых следов на коже и всё тело загорает равномерно. #умныекупальники #rodasoleil #море #отпуск #пляж #бассейн #загар #защитаотсолнца #идеальныйкупальник #загарбезполосок ##красивыйзагар #ровныйзагар #безопасныйзагар #купальники2020 #здоровыйзагар #стильныйкупальник #баня #закрепляетзагар #фото и #ретушь @olya.dolphins88

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Напомним, амазонка Эвелина Бледанс сразила Тарзана смелыми развлечениями: "Трусы унесло?"

А еще Politeka писала, что Бледанс в невидимом бикини сняла свои прелести крупным планом: «О Боже, тут же…»

Также Politeka сообщала, что знойная Бледанс в Крыму разделась и вывалила напоказ свое великолепие.