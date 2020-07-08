Российская актриса и модель Эвелина Бледанс похвасталась фигурой в купальнике и подразнила публику
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости. (Чтобы посмотреть кадры – проскролльте вниз)
«Прямо с пляжа отправились в баньку», - написала она и поделилась видео и фото своего отдыха в Сочи.
«Вот наш банщик. Сейчас я иду к нему, я иду к нему. Париться. Уууу», - говорит артистка на видео и показывает, как раздвигает ноги.
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«Хороша чертовка 🔥🔥🔥», «Вы великолепны🔥🔥🔥», «Ух!!!!! Уже и ножки раздвигаем))))...спонсоры!!!!!Где вы???», «Эвелина красавица. Не устаю восхищаться вами», - пишут в комментариях.
Также артистка поделилась своими впечатлениями после процедур.
«Сказать, что мне было хорошо – не сказать ничего. Меня поливали минеральной водой. Меня били можжевельниковыми ветками и березой и дубом», - говорит Бледанс.
Отметим, на отдых в Сочи также отправились певец Сергей Лазарев и телеведущая Анфиса Чехова. Певец, которому приписывают роман с Ани Лорак, отдал предпочтение СПА-процедурам в чанах с горячей водой, а Чехова отправилась загорать на шезлонгах у моря.
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А еще Politeka писала, что Бледанс в невидимом бикини сняла свои прелести крупным планом: «О Боже, тут же…»
Также Politeka сообщала, что знойная Бледанс в Крыму разделась и вывалила напоказ свое великолепие.