Популярная российская актриса и модель Эвелина Бледанс похвасталась фигурой в открытом купальнике

Снимками морского отдыха она поделилась на страницев Instagram, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сперва Бледанс показала поклонникам себя во всей красе с развивающимися на ветру волосами и пухлыми губами. Потом актриса перевела камеру на шикарное море и невероятный вид, который точно нельзя оставить без внимания.

Отметим, 51-летняя модель обладает фигурой, которой могут позавидовать и женщины значительно моложе.

Для отдыха на морском побережье она одела яркий откровенный купальник, который выгодно выставил на показ ее соблазнительные формы. На видео артистка позирует, сидя на песке на пляже. Ее распущенные волосы развеваются на ветру. Бледанс щурится от солнца и улыбается.

«Я уже почти в нирване. Что же будет дальше?», - написала она.

Кадры восхитили пользователей сети.

«Вот это фигура!!!!!От души !!!!Респект!!!!», «Какая красотень!!! Вы прекрасны все молодеете, очень люблю Ваше творчество, цветитееее», «О, Боже, тут же рукой подать и в Грузию и в Крым! Прибывайте в Нирване, я так за Вас рада. Это же просто Рай ❤️», - пишут ей в комментариях.

Напомним, Бледанс обтянула роскошное тело тонким платьем.

А еще Politeka писала, что Бледанс без комплексов потрясла пышными формами в экстремальном декольте.

Также Politeka сообщала, что знойная Бледанс в Крыму разделась и вывалила напоказ свое великолепие.