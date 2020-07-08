Російська актриса і модель Евеліна Бльоданс похвалилася фігурою в купальнику і подражнила публіку

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості. (Щоб переглянути кадри – проскрольте вниз)

«Прямо з пляжу відправилися в лазню», - написала вона і поділилася відео та фото свого відпочинку в Сочі.

«Ось наш банщик. Зараз я йду до нього, я йду до нього. Паритися. Уууу», - каже артистка на відео і показує, як розсовує ноги.

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«Хороша чертовка 🔥🔥🔥», «Ви прекрасні🔥🔥🔥», «Ух!!!!! Вже і ніжки розсовуємо))))...спонсори!!!!!Де ви???»,  «красуня Евеліна. Не втомлююся захоплюватися вами», - пишуть в коментарях.

Також артистка поділилася своїми враженнями після процедур.

«Сказати, що мені було добре – не сказати нічого. Мене поливали мінеральною водою. Мене били можжевельниковыми гілками і березою та дубом», - каже Бледанс.

Зазначимо, на відпочинок у Сочі також вирушили співак Сергій Лазарєв і телеведуча Анфіса Чехова. Співак, якому приписують роман з Ані Лорак, надав перевагу СПА-процедурами в чанах з гарячою водою, а Чехова відправилася загоряти на шезлонгах біля моря.

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Вчера прямо с пляжа отправились в баньку, благо, что купальник @rodasoleil мгновенно сохнет , и ткань имеет эффект spf35 и главная фишка они не оставляют белых следов на коже и всё тело загорает равномерно. #умныекупальники #rodasoleil #море #отпуск #пляж #бассейн #загар #защитаотсолнца #идеальныйкупальник #загарбезполосок ##красивыйзагар #ровныйзагар #безопасныйзагар #купальники2020 #здоровыйзагар #стильныйкупальник #баня #закрепляетзагар #фото и #ретушь @olya.dolphins88

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Нагадаємо, амазонка Евеліна Бледанс вбила Тарзана сміливими розвагами: "Труси забрав?"

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