Російська актриса і модель Евеліна Бльоданс похвалилася фігурою в купальнику і подражнила публіку
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості. (Щоб переглянути кадри – проскрольте вниз)
«Прямо з пляжу відправилися в лазню», - написала вона і поділилася відео та фото свого відпочинку в Сочі.
«Ось наш банщик. Зараз я йду до нього, я йду до нього. Паритися. Уууу», - каже артистка на відео і показує, як розсовує ноги.
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«Хороша чертовка 🔥🔥🔥», «Ви прекрасні🔥🔥🔥», «Ух!!!!! Вже і ніжки розсовуємо))))...спонсори!!!!!Де ви???», «красуня Евеліна. Не втомлююся захоплюватися вами», - пишуть в коментарях.
Також артистка поділилася своїми враженнями після процедур.
«Сказати, що мені було добре – не сказати нічого. Мене поливали мінеральною водою. Мене били можжевельниковыми гілками і березою та дубом», - каже Бледанс.
Зазначимо, на відпочинок у Сочі також вирушили співак Сергій Лазарєв і телеведуча Анфіса Чехова. Співак, якому приписують роман з Ані Лорак, надав перевагу СПА-процедурами в чанах з гарячою водою, а Чехова відправилася загоряти на шезлонгах біля моря.
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