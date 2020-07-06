Популярная российская актриса и модель Эвелина Бледанс похвасталась развлечениями в горной реке

Кадрами активного отдыха она поделилась на странице в Instagram, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть - доскролльте до конца страницы).

«Медведь не напал, но горной рекой унесло», - написала артистка.

Бледанс показала фото, на котором она в черном тесном топе и коротких белых шортах позирует на фоне реки. Но на этом все не закончилось. 51-летняя звезда сняла лишнее и решила искупаться, ее снесло быстрое течение. Этот эпизод сняли на видео.

В сети традиционно восхищаются фигурой артистки.

«Эвелина, вы очень красивая, женственная!!!💝💝💝», «Стройная такая», «Очень красивая женщина», «Амазонка», "Трусы унесло?" - комментируют кадры.

Отметим, «лайк» развлечениям Бледанс поставил и муж Наташи Королевой Тарзан (Сергей Глушко). Видимо, происходящее сразило даже его.

Но на этот раз не только Бледанс досталось все внимание пользователей сети. На видео рядом с ней заметили голого человека.

«Там кто-то голопопый в кадре», «Голожопик рядом...», «Ой, а кто голый за вами?», «Там кто-то рядом с голой жопкой ходит», «Голый мужик испортил кадр», - пишут в комментариях.

Напомним, Бледанс обтянула роскошное тело тонким платьем.

А еще Politeka писала, что Бледанс без комплексов потрясла пышными формами в экстремальном декольте.

Также Politeka сообщала, что знойная Бледанс в Крыму разделась и вывалила напоказ свое великолепие.