Популярная российская актриса и модель Эвелина Бледанс похвасталась развлечениями в горной реке
Кадрами активного отдыха она поделилась на странице в Instagram, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть - доскролльте до конца страницы).
«Медведь не напал, но горной рекой унесло», - написала артистка.
Бледанс показала фото, на котором она в черном тесном топе и коротких белых шортах позирует на фоне реки. Но на этом все не закончилось. 51-летняя звезда сняла лишнее и решила искупаться, ее снесло быстрое течение. Этот эпизод сняли на видео.
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В сети традиционно восхищаются фигурой артистки.
«Эвелина, вы очень красивая, женственная!!!💝💝💝», «Стройная такая», «Очень красивая женщина», «Амазонка», "Трусы унесло?" - комментируют кадры.
Отметим, «лайк» развлечениям Бледанс поставил и муж Наташи Королевой Тарзан (Сергей Глушко). Видимо, происходящее сразило даже его.
Но на этот раз не только Бледанс досталось все внимание пользователей сети. На видео рядом с ней заметили голого человека.
«Там кто-то голопопый в кадре», «Голожопик рядом...», «Ой, а кто голый за вами?», «Там кто-то рядом с голой жопкой ходит», «Голый мужик испортил кадр», - пишут в комментариях.
Напомним, Бледанс обтянула роскошное тело тонким платьем.
А еще Politeka писала, что Бледанс без комплексов потрясла пышными формами в экстремальном декольте.
Также Politeka сообщала, что знойная Бледанс в Крыму разделась и вывалила напоказ свое великолепие.