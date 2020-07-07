Абитуриентов гонят в армию, важное заявление Минобороны: что делать и кому положена отсрочка

Несмотря на обещания профильных министерств не забирать нынешних абитуриентов в армию, 18-летние юноши начали получать повестки от военкоматов.

При этом, согласно распоряжению правительства, парней в возрасте 18-19 лет должны были бы призывать только по желанию и письменному заявлению.

Согласно рекомендациям председателям призывных комиссий, отсрочка положена тем:

кто собрался получать следующую ступень образования;

кому 18-19 лет (призыв только по желанию).

Попавшим в затруднительное положение родителям и их детям, советуют обжаловать решение призывной комиссии - в случае, к примеру, невыполнения того же самого распоряжения Кабмина. Для этого следует обратиться в областную призывную комиссию или идти в суд.

Зарплаты украинцев пересчитают, в ОП сделали неожиданное заявление: "Появляются деньги, чтобы..."

На сегодняшний день есть два принципиальных подхода к повышению минимальной зарплаты украинцев, оба они скажутся на экономике.

Об этом сообщил советник президента Украины Олег Устенко.

«Логика увеличения заработной платы в любой экономике в любой стране мира обычно идет следующая: сначала у тебя есть рост производительности труда в глобальной экономике, после этого у тебя есть возможность увеличивать заработную плату в частном секторе. Когда частный сектор увеличил заработную плату и когда у него был рост производительности труда, он платит более высокие объемы налоговых поступлений, получает государственный бюджет, оттуда появляются деньги для того, чтобы увеличивать зарплаты в государственном секторе экономики. Это один общий подход», — отметил он.

Второй подход, утверждает Устенко, заключается в самом принципе повышения минимальной зарплаты. Если экономика находится в тени, то повышение данного показателя заставляет «сужаться» теневой сектор.

Доллар и евро летят в разные стороны, НБУ озадачил новым курсом валют: что ждет гривну

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,12 гривен за доллар.

Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 7 июля установлен на таком уровне: 27,1269 гривен за 1 доллар (-0,0447 грн). При этом курс доллара на 6 июля составляет 27,1716 гривен за 1 доллар.

Напомним, украинцам рассказали, что будет с курсом доллара и нужно ли бежать в обменники.

Как сообщала Politeka, доллар взбесился после отставки Смолия, курс меняется на глазах: к чему готовиться украинцам.

Также Politeka писала, что гривна уйдет на дно, курс доллара удивит украинцев.