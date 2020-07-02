Отставка Якова Смолия с должности главы НБУ была вопросом времени, поэтому украинцам не нужно паниковать

Об этом в интервью журналистам рассказал эксперт Юрий Подорожний, передает РБК.

По его словам, после отставки Якова Смолия с поста председателя госрегулятора резких колебаний на валютном рынке не ожидается.

Поэтому, как утверждает Юрий Подорожний, украинцам не стоит поддаваться панике.

"...Отставка главы НБУ является неординарным политическим событием, так или иначе повлияет на жизнь простого украинца. Однако, тот запас прочности, который создал на сегодня НБУ не приведет к каким-то резким колебаниям на валютном рынке. Реакция будет, но незначительная и скорее всего курс не будет реагировать на смену главы НБУ до нового назначения", - утверждает аналитик.

Как отметил Юрий Подорожний, украинцам не нужно массово скупать валюту даже если будет искуственно создаж ажиотаж.

"Паниковать не стоит при любых обстоятельствах. Скупать доллары в ажиотаже, ежели такой начнется, не стоит. В любом случае те, кто будет покупать валюту поддавшись панике проиграют", - подытожил эксперт в общении с журналистом.

Ранее мы рассказывали, что будет с курсом доллара на протяжении лета. Эксперты уверены, что серьезных скачков в июле ожидать не стоит.

Владимир Позний спрогнозировал, что к концу этого месяца доллар может достичь отметки в 27 - 27,5 $/грн.

Что касается ситуации на август и осень, то своими предположениями поделился финансовый аналитик Сергей Николайчук. По его словам в августе, как и в июле, не будет существенных перепадов, курс останется на уровне 27 гривен за доллар.

К концу года гривна начнет сдавать позиции и курс вырастет до 28-29 $/грн.

Напомним, доллар удивит уже в первых числах июля: чего ждать украинцам, назван новый курс.

Также Politeka писала, что зарплаты рухнут, а доллар взлетит: украинцам рассказали, к какой жизни готовиться осенью.