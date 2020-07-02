Отставка Якова Смолия с должности главы НБУ была вопросом времени, поэтому украинцам не нужно паниковать
Об этом в интервью журналистам рассказал эксперт Юрий Подорожний, передает РБК.
По его словам, после отставки Якова Смолия с поста председателя госрегулятора резких колебаний на валютном рынке не ожидается.
Поэтому, как утверждает Юрий Подорожний, украинцам не стоит поддаваться панике.
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"...Отставка главы НБУ является неординарным политическим событием, так или иначе повлияет на жизнь простого украинца. Однако, тот запас прочности, который создал на сегодня НБУ не приведет к каким-то резким колебаниям на валютном рынке. Реакция будет, но незначительная и скорее всего курс не будет реагировать на смену главы НБУ до нового назначения", - утверждает аналитик.
Как отметил Юрий Подорожний, украинцам не нужно массово скупать валюту даже если будет искуственно создаж ажиотаж.
"Паниковать не стоит при любых обстоятельствах. Скупать доллары в ажиотаже, ежели такой начнется, не стоит. В любом случае те, кто будет покупать валюту поддавшись панике проиграют", - подытожил эксперт в общении с журналистом.
Ранее мы рассказывали, что будет с курсом доллара на протяжении лета. Эксперты уверены, что серьезных скачков в июле ожидать не стоит.
Владимир Позний спрогнозировал, что к концу этого месяца доллар может достичь отметки в 27 - 27,5 $/грн.
Что касается ситуации на август и осень, то своими предположениями поделился финансовый аналитик Сергей Николайчук. По его словам в августе, как и в июле, не будет существенных перепадов, курс останется на уровне 27 гривен за доллар.
К концу года гривна начнет сдавать позиции и курс вырастет до 28-29 $/грн.
Напомним, доллар удивит уже в первых числах июля: чего ждать украинцам, назван новый курс.
Также Politeka писала, что зарплаты рухнут, а доллар взлетит: украинцам рассказали, к какой жизни готовиться осенью.