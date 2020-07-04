Стало известно, что будет с курсом доллара после ухода Олега Смолия с должности главы НБУ

Об этом пишет Сегодня.

Эксперты утверждают, что валютный рынок не любит такие события, как, например, отставка главы госрегулятора, и он боится любых серьезных изменений.

"Понятно, что финансовый рынок не любит, не приветствует и боится любых изменений. Не только в Украине, это так в любой стране мира. Поэтому мы вправе ожидать, что рынок может паниковать на протяжении ближайших нескольких дней. Но также правда, что как только будут сделаны соответствующие назначения и заявления о том, что монетарная политика будет оставаться в том же русле, я думаю, рынок моментально успокоится", – утверждает аналитик Олег Устенко.

Относительно отдаленных перспектив, то по прогнозам эксперта Олега Яременко, возможные как негативные, так и позитивные скачки на валютном рынке.

"Позитив в том, что сейчас формируется функциональное единство финансового, денежно-кредитного блока. А негатив может быть связан с определенными расчетами и планами Международного валютного фонда. Поскольку Смолий так или иначе был связан с получением этих кредитов, с сотрудничеством, участвовал в разработке Меморандума. И, когда такой человек уходит, это, конечно, нехорошо", – озвучил он свой прогноз по курсу доллара.

Аналитик Борис Кушнирук предупредил, что после смены главы НБУ Украина может остаться без денег МВФ, и тогда уже запустят печатный станок, который может добить экономику.

"Представьте себе ситуацию, если бы наши западные партнеры прекратили давать нам кредиты и помощь – например, за то, что мы нарушили независимость Нацбанка. Тогда встанет вопрос: за счет чего финансировать дефицит бюджета? Его можно финансировать или за счет эмиссии, причем эмиссии на сотни миллиардов гривен, или, извините, закрыть все бюджетное финансирование, и тогда наступит катастрофа. То есть реакции "сегодня на завтра" не будет. Но она может аукнуться экономике довольно быстро", – спрогнозировал он в общении с журналистами.

Эксперт Андрей Шевчишин считает, что курс доллара скоро перейдет психологическую отметку в 27,5 грн/$.

Напомним, украинцам рассказали, что будет с курсом доллара и нужно ли бежать в обменники.

Как сообщала Politeka, доллар взбесился после отставки Смолия, курс меняется на глазах: к чему готовиться украинцам.

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