Курс валют в Украине 7 июля разорвет гривну, доллар и евро бросятся в разные стороны

Об этом сообщает Politeka.

Так, доллар сегодня подешевеет сразу на несколько гривен: -4,47. К средине прошлого дня доллар подорожал на несколько копеек, однако потом его «дожала» гривна: по состоянию на 12:00 он торговался по 2717,25 грн.

А вот евро наоборот, решит набрать по максимуму: +21,57.

Так, Национальный банк установил следующий курс валют:

100 долларов – 2712,69 грн

100 евро – 3072,26 грн

В то же время российский рубль и дальше будет лежать практически на само дне: 3,8046 грн за российских рублей.

До этого сообщалось, что гривна на краю экономического кризиса и может рухнуть в любой момент. А отставка Смолия из Нацбанка лишь способствует этому.

Уже два месяца гривна стабильно держалась в диапазоне 26-27 за доллар, и пересекла психологическую отметку после отставки главы НБУ Якова Смолия.

Как прогнозируют эксперты, украинцы смогут обменять доллар до 10 июля в банках по курсу 26,70-27,50 по отношению к гривне, и дают такой широкий коридор из-за нестабильности национальной валюты.

Но в условиях экономического кризиса, который только нарастает и из-за эпидемии китайского вируса, курс доллара окончательно рухнет. В МВФ предположили, что курс нацвалюты может подняться до отметки в 30 грн/$.

Напомним, украинцам рассказали, что будет с курсом доллара и нужно ли бежать в обменники.

Как сообщала Politeka, доллар взбесился после отставки Смолия, курс меняется на глазах: к чему готовиться украинцам.

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