Курс валют начал стремительно меняться после заявления Якова Смолия об отставке с поста главы НБУ

Согласно данным из обменников, курс доллара и евро постоянно растет. Об этом говорится в сюжете телеканала «Украина 24». Известно, что состоянием на 11.00 доллар стоил 26,9 гривен, а евро – 29,9 гривен, но в некоторых обменниках его продают и по 30 гривен. Таким образом, всего за день курс вырос на 30-40 копеек.

Отмечается, что курс стал меняться после того, как Яков Смолий сделал заявление об отставке. Кассиры отмечают, что это еще не предел, так как курс продолжает расти. К концу дня украинцы могут увидеть совсем другую цифру.

Напомним, что 1 июля руководитель НБУ подал заявление об увольнении по собственному желанию. Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент представление на увольнение Смолия с его должности.

Ранее мы писали, что Смолий решил уволиться после конфликта с Зеленским. Известно, что накануне у него состоялся напряженный разговор с президентом. У них не сошлись взгляды на развитие экономики. Отмечается, что Зеленскому якобы не понравились результаты программы дешевых кредитов и в целом не нравится подход Смолия.

Отмечается, что на данный момент рассматривается три кандидатуры на пост главы НБУ: Владимир Лавренчук, Кирилл Шевченко и Тимофей Милованов.

Напомним, что глава Нацбанка Смолий подал в отставку, первые подробности: кто займет его место.

Как сообщала Politeka, конфликт разразился между Смолием и Зеленским, очевидцы назвали причину: "Больше денег!".

Также Politeka писала, что валюта больше не нужна, украинцы массово избавляются от долларов: что происходит в обменниках.