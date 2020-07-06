На сегодняшний день есть два принципиальных подхода к повышению минимальной зарплаты украинцев, оба они скажутся на экономике

Об этом сообщил советник президента Украины Олег Устенко, передает «Украина 24».

«Логика увеличения заработной платы в любой экономике в любой стране мира обычно идет следующая: сначала у тебя есть рост производительности труда в глобальной экономике, после этого у тебя есть возможность увеличивать заработную плату в частном секторе. Когда частный сектор увеличил заработную плату и когда у него был рост производительности труда, он платит более высокие объемы налоговых поступлений, получает государственный бюджет, оттуда появляются деньги для того, чтобы увеличивать зарплаты в государственном секторе экономики. Это один общий подход», — отметил он.

Второй подход, утверждает Устенко, заключается в самом принципе повышения минимальной зарплаты. Если экономика находится в тени, то повышение данного показателя заставляет «сужаться» теневой сектор.

До этого мы сообщали, что эксперты решили раскрыть украинцам все нюансы повышение минимальной зарплаты. Оказывается, что радоваться то и не чему.

Так, аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак предупреждает, что рост выплат в данном случае является формальностью, доходы украинцев от этого никак не вырастут.

Напомним, что повышение зарплат станет ударом для украинцев, есть важный нюанс: "Нынешние 6,5 тысяч будут...".

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