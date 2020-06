Главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк похвастался со своим другом кадром из отдыха, рассекретив личность новой возлюбленной

Как известно, мужчина в финале проекта выбрал молодую и эксцентричную гимнастку, с которой расстался после проекта, так как фактически изменил ей на съемках с другой участницей шоу. После расставания мужчина не стал говорить о своей жизни и принялся активно заниматься собой. А недавно появились слухи о его новой избраннице.

Как известно, теперь личная жизнь Макса Михайлюка после окончания проекта интересует многих зрителей, ведь финал шоу «Холостяк» вышел весьма скандальным.

По сей день фанаты выясняются, с кем же сейчас встречается Михайлюк. В частности, в сети заподозрили, что у Макса роман моделью.

Недавно ведущий шоу Григорий Решетник показал фото в Инстаграм, сделанное с Михайлюком на отдыхе. Пользователи обратили внимание, что за спиной Макса - супруга Решетника, а за спинами Григория и его товарища еще две девушки.

«Специально поменялись девчонками???чтобы не так палевно было😂😂😂», «Гриша, а Вы с Максом не забыли поздравить Дашу с днем рождения сегодня? Или Вам все равно?», «МАКСИМА ДІВЧИНА,БІЛЯВКА?👱‍♀️❤️», «Она фоткает 😆», «Угадай где чья девушка🤣🤣🤣», «Ну к чему эти интриги? 🙈 я этот сезон еле пережила 😂», «возле М. жена Гриши, а возле Гриши девушка М. Не ведитесь на ихнии провакации, они со всех прикаливаются, в том числе с учасников Хол.», «Максу на Даш везёт😁. Эта тоже Даша, как же так? 😜», «Конспирация! 🙈🤣».

До этого на новых кадрах Михайлюк сверкнул мышцами и идеальным прессом в костюме без рубашки.

«As Bob Marley said: “Some people feel the rain. Others just get wet.” What’s your choice?», - написал Макс, процитировав Боба Марли и поинтересовавшись мнением поклонников по этому поводу.

Фанаты тут же восхитились не цитатой, которую написал Михайлюк, а жарким видом мучжины:

«Невероятно красив ❤️, улыбка.. Харизма ❤️», «Красавчик, чертовски горяч❤️», «Макс, сделай брызги..счастлив, как ребенок😁», «Выбирать надо сердцем и никого не слушать!», «Очень красивый😂😂😂💋💋❤️😍», «Макс, приезжай к нам в гости)», «Классные фото. Такие живые😍», «Ну,🤘👏 красавчик и всё!», «Какой позитивный!!!спасибо вам!!», «однозначно лучше наслаждаться каждым моментом) не бывает плохой погоды)», «Фото просто супер».

