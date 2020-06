Головний герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк похвалився зі своїм другом кадром з відпочинку, та рассекретив особистість нової коханої

Як відомо, чоловік у фіналі проекту вибрав молоду і ексцентричну гімнастку, з якою розлучився після проекту, так як фактично змінив їй на зйомках з іншою учасницею шоу. Після розлучення чоловік не став говорити про своє життя і почав активно займатися собою. А нещодавно з'явилися чутки про його нову обраницю.

Як відомо, тепер особисте життя Макса Михайлюка після закінчення проекту цікавить багатьох глядачів, адже фінал шоу «Холостяк» вийшов дуже скандальним.

донині фанати з'ясовуються, з ким же зараз зустрічається Михайлюк. Зокрема, в мережі запідозрили, що у Макса роман моделлю.

Нещодавно ведучий шоу Григорій Решетник показав фото в Instagram, зроблене з Михайлюком на відпочинку. Користувачі звернули увагу, що за спиною Макса - дружина Решетника, а за спинами Григорія і його товариша ще дві дівчини.

«Спеціально помінялися дівчатами???щоб не так палевно було😂😂😂», «Гриша, а Ви з Максом не забули привітати Дашу з днем народження сьогодні? Чи Вам усе одно?», «МАКСИМА ДІВЧИНА,БІЛЯВКА?👱‍♀️❤️», «Вона фоткает 😆», «Вгадай де чия дівчина🤣🤣🤣», «Ну до чого ці інтриги? 🙈 я цей сезон ледве пережила 😂», «біля М. дружина Грицька, а біля Гриця дівчина М. Не ведіться на ихнии провакации, вони з усіх прикаливаются, у тому числі з учасників Хол.», «Максу на Даш щастить😁. Ця теж Даша, як же так? 😜», «Конспірація! 🙈🤣».

До цього на нових кадрах Михайлюк блиснув м'язами і ідеальним пресом у костюмі без сорочки.

«As Bob Marley said: “Some people feel the rain. Others just get wet.” What’s your choice?», - написав Макс, процитувавши Боба Марлі і поцікавившись думкою прихильників з цього приводу.

Фанати одразу ж захопилися не цитатою, яку написав Михайлюк, а спекотним виглядом чоловіки:

«Неймовірно красивий ❤️, посмішка.. Харизма ❤️», «Красень, страшенно гарячий❤️», «Макс, зроби бризки..щасливий, як дитина😁», «Вибирати треба серцем і нікого не слухати!», «Дуже гарний😂😂😂💋💋❤️😍», «Макс, приїжджай до нас в гості)», «Класні фото. Такі живі😍», «Ну,🤘👏 красень і все!», «Який позитивний!!!дякую вам!!», «однозначно краще насолоджуватися кожним моментом) не буває поганої погоди)», «Фото просто супер».

