Известный бизнесмен Максим Михайлюк, участник шоу "Холостяк-10", сделал свой выбор
Победительницей проекта стала Даша Ульянова, которая уже похвасталась обручальным кольцом, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
На официальной странице шоу в Инстаграм сообщается, что хотя и холостяк сделал выбор, все равно борьба за сердце среди девушек не остановилась.
В видео, размещенном на странице, показаны отрывки шоу, в котором обсуждаются итоги проекта. На кадрах Михайлюк что-то бурно обсуждает с другими участницами и даже немного срывается.
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За семь часов кадры собрали почти 80 тысяч просмотров и много комментариев.
"Чует мое сердце, что они не вместе 😐", "Видно что Макса задели за живое, потому что таких эмоций за ним на проекте я не замечала🤭🤷🏼♀️Жду очень)", "Мне жаль, что Максу попалась девушка не для Семьи ! У неё ветер в голове, только покрасоваться !!!", "Он ни одной не пропустит...ему главное внешность...это на проекте было видно...не исключено ,что не с Дашей", "Сезон самый лучший но... финал провалили... скучный!", "Об их неземной любви???", "Нам как и с финалом намекают что они расстались , а на самом деле нет", - написали пользователи сети.
Напомним, за сердце главного героя Максима Михайлюка до последнего сражались две девушки: Дарья Ульянова и Дана Оханская. Победительницей стала первая - молодая гимнаста с пухлыми губами.
На одном из недавних фото девушка сверкнула не только кольцом на пальчике, но и красивыми изгибами в одной леопардовой кофте без лифчика.
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