View this post on Instagram

Первая женщина, которая вышла замуж за принца и сделала из него лягушку🐸! ⠀ После того как Меган Маркл и принц Гарри решили сложить с себя королевские полномочия, Елизавета II лишила их титулов Их Высочеств и обязала выплатить казне средства, потраченные на ремонт их резиденции Фрогмор-коттедж. Но, как оказалось, этим все не закончилось. Как сообщают западные СМИ, Меган и Гарри больше не смогут использовать титул герцогов Сассекских, а также слово "королевский" в своих бизнес-проектах. ⠀ Меган и Гарри потратили десятки тысяч фунтов на создание нового сайта своей семьи, а также хотели зарегистрировать титул Sussex Royal в качестве товарного знака для целого ряда товаров, включая одежду, канцелярские принадлежности, книги и учебные материалы. Теперь, очевидно, им предстоит масштабный ребрендинг ⠀ Меган Маркл и принц Гарри учатся жить без помощи королевской семьи. ⠀ На днях же супруги прилетели из США. Гарри и Меган воспользовались обычным коммерческим рейсом, а не частным самолетом, как это было раньше. Семейную пару не сопровождали помощники, так что им пришлось самостоятельно нести ручную кладь. Гарри взял в руки чемодан, а Меган сумку и ноутбук. ⠀ Мне интересно, зачем Меган затеяла все это? Я смеюсь, но неужели свекровь не подошла или так давили рамки высшего общества? #мегангарри #гарримеган #принцгарри #меган #титул #принц