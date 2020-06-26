Знаменитости показывают свой характер не только на работе, но и в семьях

У каждого разные представления об идеальном браке, но известно лишь одно - всем удобно по-своему

Некоторые считают, что в семьях мужчина не должен быть "подкаблучником", мол мужем нельзя командовать, пишет Politeka.net. Давайте познакомимся со звездными парами, где, по мнению людей, женщина сумела подавить "волю" мужчины.

Пару Лолиты и ее уже бывшего супруга, Дмитрия Иванова, многие считали "неправильной". Артистка обладает железным характером, поэтому решила управлять жизнью супруга. Однако, судя по тому, что Иванов стал бывшим, такое поведение сильной женщины, мужчина был не в силах вытерпеть.

Следующая пара, в которой женщина стала руководить мужчиной - стала Алла Пугачева и Максим Галкин. Последний не раз заявлял, что слушается жену.

Однако пока обоих это устраивает, ведь супруги уже много лет вместе и воспитывают двух очаровательных деток.

После ухода британского принца Гарри и его жены Меган Маркл из дворца, первого тут же окрестили прозвищем "подкаблучник". Якобы бывшая актриса настолько руководит королевской особой, что тот уже потерял собственное "я" при исполнении ее хотений.

Поп-дива Мадонна "подмяла" под себя супруга - режиссера Гая Ричи. За годы жизни с певицей режиссер потерял форму. Его мелодрама «Унесенные» по сей день возглавляет рейтинги худших фильмов всех времен.

Впрочем, поп-королева после развода с режиссером командовала и другими мужчинами.

Самые роскошные свадьбы мира. Свадьба Мадонны и Гая Риччи Звездная пара выбрала для свадьбы средневековый шотландский... Gepostet von Viptoy.az am Montag, 12. Dezember 2011

Анджелика Варум сделала Леонида Агутина подкаблучником. Об этом артист сам заявляет без стеснения. Спорить с мудрой женой ему не под силу, ведь она, чаще всего, оказывается права.

Напомним, что недоверчивая Меган Маркл подсунула принцу Гарри тещу, неожиданные подробности

А еще Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри потеряли шанс всей жизни, скандальная правда

Также Politeka сообщала, что раскрыта тайна побега Меган Маркл и принца Гарри из королевского дворца