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Деякі вважають, що в сім'ях чоловік не повинен бути "підкаблучником", мовляв ним не можна командувати жінці, пише Politeka.net. Познайоммось із зоряними парами, де, на думку людей, жінка зуміла придушити "волю" чоловіка.

Пару Лоліти і її вже колишнього чоловіка, Дмитра Іванова, багато хто вважав "неправильною". Артистка має залізний характер, тому вирішила керувати життям чоловіка. Однак, судячи з того, що Іванов став колишнім, така поведінка сильної жінки, чоловік не мав сили витерпіти.

Наступна пара, в якій жінка стала керувати чоловіком - стала Алла Пугачова і Максим Галкін. Останній не раз заявляв, що слухається дружину.

Однак поки обох це влаштовує, адже подружжя вже багато років разом і виховує двох чарівних діток.

Після відходу британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл з палацу, першого тут же охрестили прізвиськом "підкаблучник". Нібито колишня актриса настільки керує королівською особою, що той уже втратив власне "я" при виконанні її хотінь.

Поп-діва Мадонна "підім'яла" під себе чоловіка - режисера Гая Річі. За роки життя зі співачкою режисер втратив форму. Його мелодрама «Віднесені» донині очолює рейтинг найгірших фільмів усіх часів.

Втім, поп-королева після розлучення з режисером командувала й іншими чоловіками.

Самые роскошные свадьбы мира. Свадьба Мадонны и Гая Риччи Звездная пара выбрала для свадьбы средневековый шотландский... Gepostet von Viptoy.az am Montag, 12. Dezember 2011

Анжеліка Варум зробила Леоніда Агутіна підкаблучником. Про це сам артист заявляє без сорому. Сперечатися з мудрою дружиною йому не під силу, адже вона, найчастіше, виявляється правою.

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