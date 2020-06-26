У кожного різні уявлення про ідеальний шлюб, але відомо лише одне - усім зручно по-своєму

Деякі вважають, що в сім'ях чоловік не повинен бути "підкаблучником", мовляв ним не можна командувати жінці, пише Politeka.net. Познайоммось із зоряними парами, де, на думку людей, жінка зуміла придушити "волю" чоловіка. 

Пару Лоліти і її вже колишнього чоловіка, Дмитра Іванова, багато хто вважав "неправильною". Артистка має залізний характер, тому вирішила керувати життям чоловіка. Однак, судячи з того, що Іванов став колишнім, така поведінка сильної жінки, чоловік не мав сили витерпіти.

Наступна пара, в якій жінка стала керувати чоловіком - стала Алла Пугачова і Максим Галкін. Останній не раз заявляв, що слухається дружину. 

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Однак поки обох це влаштовує, адже подружжя вже багато років разом і виховує двох чарівних діток. 

Після відходу британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл з палацу, першого тут же охрестили прізвиськом "підкаблучник". Нібито колишня актриса настільки керує королівською особою, що той уже втратив власне "я" при виконанні її хотінь. 

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Первая женщина, которая вышла замуж за принца и сделала из него лягушку🐸! ⠀ После того как Меган Маркл и принц Гарри решили сложить с себя королевские полномочия, Елизавета II лишила их титулов Их Высочеств и обязала выплатить казне средства, потраченные на ремонт их резиденции Фрогмор-коттедж. Но, как оказалось, этим все не закончилось. Как сообщают западные СМИ, Меган и Гарри больше не смогут использовать титул герцогов Сассекских, а также слово "королевский" в своих бизнес-проектах. ⠀ Меган и Гарри потратили десятки тысяч фунтов на создание нового сайта своей семьи, а также хотели зарегистрировать титул Sussex Royal в качестве товарного знака для целого ряда товаров, включая одежду, канцелярские принадлежности, книги и учебные материалы. Теперь, очевидно, им предстоит масштабный ребрендинг ⠀ Меган Маркл и принц Гарри учатся жить без помощи королевской семьи. ⠀ На днях же супруги прилетели из США. Гарри и Меган воспользовались обычным коммерческим рейсом, а не частным самолетом, как это было раньше. Семейную пару не сопровождали помощники, так что им пришлось самостоятельно нести ручную кладь. Гарри взял в руки чемодан, а Меган сумку и ноутбук. ⠀ Мне интересно, зачем Меган затеяла все это? Я смеюсь, но неужели свекровь не подошла или так давили рамки высшего общества? #мегангарри #гарримеган #принцгарри #меган #титул #принц

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Поп-діва Мадонна "підім'яла" під себе чоловіка - режисера Гая Річі. За роки життя зі співачкою режисер втратив форму. Його мелодрама «Віднесені» донині очолює рейтинг найгірших фільмів усіх часів. 

Втім, поп-королева після розлучення з режисером  командувала й іншими чоловіками. 

Самые роскошные свадьбы мира. Свадьба Мадонны и Гая Риччи Звездная пара выбрала для свадьбы средневековый шотландский...

Gepostet von Viptoy.az am Montag, 12. Dezember 2011

Анжеліка Варум зробила Леоніда Агутіна підкаблучником. Про це сам артист заявляє без сорому. Сперечатися з мудрою дружиною йому не під силу, адже вона, найчастіше, виявляється правою. 

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