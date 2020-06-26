У кожного різні уявлення про ідеальний шлюб, але відомо лише одне - усім зручно по-своєму
Деякі вважають, що в сім'ях чоловік не повинен бути "підкаблучником", мовляв ним не можна командувати жінці, пише Politeka.net. Познайоммось із зоряними парами, де, на думку людей, жінка зуміла придушити "волю" чоловіка.
Пару Лоліти і її вже колишнього чоловіка, Дмитра Іванова, багато хто вважав "неправильною". Артистка має залізний характер, тому вирішила керувати життям чоловіка. Однак, судячи з того, що Іванов став колишнім, така поведінка сильної жінки, чоловік не мав сили витерпіти.
Наступна пара, в якій жінка стала керувати чоловіком - стала Алла Пугачова і Максим Галкін. Останній не раз заявляв, що слухається дружину.
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Однак поки обох це влаштовує, адже подружжя вже багато років разом і виховує двох чарівних діток.
Після відходу британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл з палацу, першого тут же охрестили прізвиськом "підкаблучник". Нібито колишня актриса настільки керує королівською особою, що той уже втратив власне "я" при виконанні її хотінь.
Поп-діва Мадонна "підім'яла" під себе чоловіка - режисера Гая Річі. За роки життя зі співачкою режисер втратив форму. Його мелодрама «Віднесені» донині очолює рейтинг найгірших фільмів усіх часів.
Втім, поп-королева після розлучення з режисером командувала й іншими чоловіками.
Анжеліка Варум зробила Леоніда Агутіна підкаблучником. Про це сам артист заявляє без сорому. Сперечатися з мудрою дружиною йому не під силу, адже вона, найчастіше, виявляється правою.
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