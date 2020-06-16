Украинская певица Тина Кароль поразила теплыми кадрами-воспоминаниями со свадьбы с мужем

Как известно, двенадцать лет назад, 15 июня 2008 года, знаменита певица Тина Кароль вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. Спустя несколько месяцев у пары родился сын Вениамин. Супруги прожили в браке пять лет – на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием - раком желудка - умер супруг звезды. После этого, тяжело переживая утрату, звезда сменила имидж, долгое время не рассказывала о семье и личной жизни,

пишет Politeka.net.

В честь годовщины со дня свадьбы с любимым супругом звезда представила эксклюзивные кадры, которые тут же розлетелись по сети.

На опубликованных ею кадрах можно увидеть Кароль в свадебном платье и фате. Они с Огиром пьют шампанское, а затем целуются под счастливые возгласы гостей. Также можно рассмотреть, как Тина счастливо улыбается рядом с мужем и слушает, как он говорит свой тост.

Поклонники были тронуты эксклюзивными архивными кадрами с праздника и написали множество слов в адрес звезды:

«жаль, что все так закончилось», «Сумно і дуже шкода. Бажаю Тіні жіночого щастя- кохати і бути коханою. Все іще буде.❤️», «Так жаль они были такой красивой парой 💔😥», «Очень жаль!!! Красивая пара, грустные воспоминания, но жизнь продолжается. А тех кого ❤️ будем помнить вечно....», «Очень жаль, песни её не слушаю, а в программах и как человек очень приятно посмотреть)», «Красиво, невероятно и очень-очень нежно ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Больно терять близких людей.... уважение к Тине,за память....близкий человек всегда будет в памяти пока мы живём,если любим.....».

Напомним, загадочная Тина Кароль взбудоражила словами об особенном дне, сеть кипит: «Вышла замуж».

Как сообщала Politeka, Кароль растрогала признанием о покойном муже и показала редкое фото: «Иная близость».

Также Politeka писала, что Кароль в белоснежном купальнике задрала стройную ножку ради жаркого кадра: "Без Балана расцвела".