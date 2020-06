View this post on Instagram

Тіна Кароль до річниці весілля поділилася з підписниками унікальними архівними відео з вінчання із Євгеном Огіром!🤵👰🏼 Так вони 12 років тому святкували своє весілля! Нагадаємо, Євген Огір був не лише коханим співачки, а й продюсером. Пара прожила у шлюбі лише 5 років, чоловік помер від раку шлунку у 2013 році. #ЗірковийШлях💫