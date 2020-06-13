Украинская певица Тина Кароль поразила теплым летним кадром в кремовом купальнике

Так, в этот раз на новом фото, опубликованном на официальной странице Тины в социальной сети Инстаграм, появился яркий кадр. Девушка позировала в одном купальнике светлого оттенка, чем тут же поразила поклонников, пишет Politeka.net.

Так, в этот раз Тина Кароль опубликовала в Instagram новый снимок, сделанный во время фотосессии авторства Anton Kulakowskiy. На нем артистка позирует, засветив белоснежную кожу в солнечных лучах, сидя на лавочке, в белом кружевном купальнике, похожим на боти, на тоненьких бретельках. Ее нежный образ также дополнила укладка и нежный макияж. Она смотрит в сторону и мило улыбается. Образ получился женственным и весьма милым.

Поклонники тут же отреагировали: «Ах какая женщина 😍», «Такая сильно красивая❤️», «Красотка наша❤️👑», «Нереальная🔥🔥🔥💣💣💣👀», «Малышка🥵», «ой ё нифига себе яка ти красуня🤤❤️», «Милаашкааа, без Балана расцвела😍😍😍❤️❤️❤️», «Что за солнышко перед до мной? 😻💞💫», «Ммм❤️❤️❤️Вау🔥», «Прелесть🤤💞», «Солнечный зайка✨💗», «Красавица 🔥❤️❤️», «слишком красивая💔».

До этого на фан-аккаунте Тины и на странице режиссера Дмитрия Манифеста были опубликованы кадры с соблазнительной Кароль, которой уже давно приписывают роман с артистом Даном Баланом. Поэтому каждый снимок знаменитости с коллегами мужчинами поддается бурным обсуждениям.

На представленном кадре Тина позировала в светлом костюме и сидя на красном мягком кресле. При этом звезда озорничает - показывает язык, в то время, как сам Манифест стоит позади нее и, держась за голову, улыбается.

"Когда мое присутствие не обязательно. Ведь есть прекрасная Кароль", - коротко и лаконично он подписал кадр мужчина у себя. На фан-аккаунте в Инстаграм поклонники оказались довольно красноречивы - такое милое фото им понравились. По их словам Кароль выглядит просто фантастически.

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