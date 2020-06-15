Украинская певица Тина Кароль поделилась мыслями об особенном дне

У себя в Инстаграм артистка опубликовала коллаж из своих фото, подписав его загадочной фразой, передает Politeka.net. На фото Кароль выглядела очень счастливой. Она улыбалась и смеялась.

«15 июня - мой особенный день, и я не перестану улыбаться и радоваться жизни!», - подписала фото звезда.

В комментариях ее пост вызвал настоящую бурю. Поклонники стали делать ей комплименты по поводу внешнего вида

«Вы такая слишком красивая», «Великолепна», «Прекрасна», «Наша красотуля», «Улыбка как из сказки», «Красотуляяяя милашка», «Мега счастливый кот», «Лапуля», «Так и надо, всегда улыбайся. Улыбка тебе так идёт», - пишут пользователи сети.

Многие поклонники стали интересоваться, что же такого особенного произошло 15 июня.

«А что за особенный день Тинуля?», «Тиночка, а что происходит 15 июня?!», - спросили фаны.

Сама Тина оставила вопросы без ответа, но преданные поклонники ответили вместо нее.

«День венчания», «Она в этот день вышла замуж», «Вышла замуж Тина 15 января, а 15 июня было венчание», «Еще у нее сегодня юбилей 15 лет на сцене», - пишут люди.

Как известно, Тина Кароль была замужем за Евгением Огиром, который умер от рака в 2013 году на 33 году жизни.

Напомним, что Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье: "Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, Кароль в белоснежном купальнике задрала стройную ножку ради жаркого кадра: "Без Балана расцвела".

Также Politeka писала, что любимчика Кароль с "Голосу країни" застукали за запретными развлечениями в Одессе: кадры попали в сеть.