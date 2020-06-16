Українська співачка Тіна Кароль вразила теплими кадрами-спогадами з весілля з чоловіком

Як відомо, дванадцять років тому, 15 червня 2008 року, знайома  співачка Тіна Кароль вийшла заміж за свого продюсера Євгенія Огіра. Через кілька місяців у пари народився син Веніамін. Подружжя прожило у шлюбі п'ять років – на 33-му році життя після боротьби з онкологічним захворюванням на рак шлунка - помер чоловік зірки. Після цього, тяжко переживаючи втрату, зірка змінила імідж, довгий час не розповідала про сім'ю та особисте життя,
пише Politeka.net.

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Тіна Кароль до річниці весілля поділилася з підписниками унікальними архівними відео з вінчання із Євгеном Огіром!🤵👰🏼 Так вони 12 років тому святкували своє весілля! Нагадаємо, Євген Огір був не лише коханим співачки, а й продюсером. Пара прожила у шлюбі лише 5 років, чоловік помер від раку шлунку у 2013 році. #ЗірковийШлях💫

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На честь річниці з дня весілля з коханим чоловіком зірка представила ексклюзивні кадри, які тут же розлетелись по мережі. 

На опублікованих нею кадрах можна побачити Кароль у весільній сукні та фаті. Вони з Огіром п'ють шампанське, а потім цілуються під щасливі вигуки гостей. Також можна розглянути, як Тіна щасливо посміхається поруч з чоловіком і слухає, як він каже свій тост.

Шанувальники були зворушені ексклюзивними архівними кадрами з свята і написали безліч слів на адресу зірки:

«шкода, що все так закінчилося», «Сумно і дуже шкода. Бажаю Тіні жіночого щастя - кохати і бути коханою. Все іще буде.❤️», «Так шкода вони були такою гарною парою 💔😥», «Дуже шкода!!! Красива пара, сумні спогади, але життя триває. А тих кого ❤️ будемо пам'ятати вічно....», «Дуже шкода, пісні її не слухаю, а в програмах і як людина дуже приємно подивитися)», «Красиво, неймовірно і дуже-дуже ніжно ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Боляче втрачати близьких людей.... повага до Тіни,за пам'ять....близька людина завжди буде в пам'яті поки ми живемо,якщо любимо.....».

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