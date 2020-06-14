Оля Полякова, Анна Семенович, Алина Гросу и другие звезды показали, как умеют готовить

На первом кадре Оля Полякова. Красотка решила приготовить суши из угря, авокадо, красной рыбы и других ингредиентов. Звезда отметила, что сделать суши можно из чего угодно, зависит от бюджета, пошутив, что это может быть и "черт лысый". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей.

На втором кадре уже показалась Анна Семенович. Российская красавица взяла планку выше, ведь она с профессиональным поваром разделала и приготовила баранину. Видео получилось впечатляющим.

Тройку замыкает украинская певица Алина Гросу. Красотка решила продемонстрировать свои кулинарные навыки во время приготовления капустняка. Звезда расписала рецепт под видео и рассказала о всех особенностях.

А вот Маша Ефросинина решила порадовать поклонников необычным рецептом. Красотка рассказала, как приготовить алкогольный коктейль на основе текилы.

Сергей Глушко, муж Наташи Королевой, который известен под псевдонимом Тарзан, показал еще интересней вариант. Подкачанный красавец продемонстрировал в Инстаграм, как он готовит самогон на своем впечатляющем агрегате. Как отметил бодибилдер, он решил сделать себе этот напиток, так как готовится к большому празднику.

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