Не каждая решится на такое

Украинская певица Ольга Полякова поразила осиной талией на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась впечатлениями и кадрами из Одессы на своей странице в Facebook.

Во время поездки Оля Полякова прокатилась на яхте и сфотографировалась на фоне моря в одном мини-бикини белого цвета. Для больше пикантности она изогнулась на носу судна в соблазнительной позе, оттопырив пятую точку.

Кроме того, артистка опирается руками на перила и смотрит на солнце, подогнув одну ножку. С такого ракурса видно, насколько стройная фигура у Поляковой.

"Сколько раз я была в Одессе с концертами и никогда не видела этот город таким, каким узнала его пару лет назад. Я успела покататься на карете, посмотреть исторические места, посетить роскошные экскурсии «Одесса бандитская», «Одесса еврейская», «Одесса контрабандистская». Это какая-то бомба. Успела даже покататься на яхте и поняла, что оказывается в Одессе можно купаться в абсолютно чистом, лазурном, теплом море", - пишет Оля Полякова.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид знаменитости в комментариях:

"Скоро на всех пляжах ) шлепали шлепки!"; "Спасите, какая красива"; "Красотка!! Глаз не отвести🔥"; "Ой какая кошечка , красотка ❤️!"; "Оля как всегда 👍👍👍👍👍👍Белая королева 👏👏👏"; "Богиня!"; "Ведь я ночная жрица!!"; "Ух, тропикана-женщина!😍"; "Оля красотка!!!!! Просто Барби)))))😍😍😍😍😍"; "Потрясающей красоты женщина! Оля, так держать".

Напомним, суперблондинка Полякова показала подросших дочерей.

Также Politeka писала, что Оля Полякова рассказала, как ее допрашивали прямо на концерте.

А еще Politeka сообщала, что Полякова и Сумская отбросили скромность и предались безумному веселью на камеру.