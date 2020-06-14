Оля Полякова, Анна Семенович, Аліна Гросу та інші зірки показали, як вміють готувати

На першому кадрі Оля Полякова. Красуня вирішила приготувати суші з вугра, авокадо, червоної риби та інших інгредієнтів. Зірка зазначила, що зробити суші можна з чого завгодно, залежить від бюджету, пожартувавши, що це може бути і "дідько лисий". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей. 

На другому кадрі вже показалася анну Семенович. Російська красуня взяла планку вище, адже вона з професійним кухарем обробила і приготувала баранину. Відео вийшло вражаючим.

Популярні новини зараз

Різкий поворот курсу, українці в пастці і радикальні заходи НБУ – головне за ніч

Скандальна заява Зеленського, новий курс долара і продовження карантину – головне за ніч

Єфремова після скандальної ДТП знайшли без свідомості, на шиї страшний слід: з'явилися подробиці і фото

Українцям заборонять виходити на вулицю: що сталося, «залишатися вдома до тих пір, поки...»
Показати ще

Трійку замикає українська співачка Аліна Гросу. Красуня вирішила продемонструвати свої кулінарні навички під час приготування капусняку. Зірка розписала рецепт під відео і розповіла про всі особливості.

View this post on Instagram

#ГОТОВИМСГРОСУ 🥘🥘🥘 Всем привет, я возвращаюсь к своей рубрике ☺️ и сегодня мы приготовим вместе с вами #капустняк ❤️ Это такое вкусненькое, кисленькое первое блюдо:) Ингредиенты: 1️⃣500 грамм квашеной капусты (можно больше - тогда ещё более насыщенным получается вкус), если капусты у вас меньше, чем 500 грамм, добавьте ещё в суп ложку уксуса или лимон по вкусу. 2️⃣ 400 грамм ребрышек и 400 грамм куриной грудки. 3️⃣3 картошки 4️⃣1 Большая луковица 5️⃣1 морковка 6️⃣Томатная паста или томатный соус 7️⃣Чеснок и приправы по вкусу (Несколько уточнений: После приготовления бульона, если вы сварили картошку большими кусками или целиком, её нужно вытянуть и размять:) Многие добавляют ещё в Капустняк пшено, но мне без него больше нравится:) Всем приятного аппетита ❤️❤️❤️

A post shared by GROSU (@alina_grosu) on

А ось Маша Єфросиніна вирішила порадувати шанувальників незвичайним рецептом. Красуня розповіла, як приготувати алкогольний коктейль на основі текіли. 

Сергій Глушко, чоловік Наташі Корольової, який відомий під псевдонімом Тарзан, показав ще цікавіше варіант. Накачаний красень продемонстрував в Instagram, як він готує самогон на своєму вражаючому агрегаті. Як зазначив бодібілдер, він вирішив зробити собі цей напій, так як готується до великого свята.

Нагадаємо, безсоромна Полякова в міні-бікіні розбурхала екстремальної позою

А ще Politeka повідомляла, що Полякова попотела з екс-ВІА Грою заради ідеальних форм, кадри облетіли мережа

Також Politeka писала, що Полякова показала ефективну тренування для спокусливого тіла