Оля Полякова, Анна Семенович, Аліна Гросу та інші зірки показали, як вміють готувати

На першому кадрі Оля Полякова. Красуня вирішила приготувати суші з вугра, авокадо, червоної риби та інших інгредієнтів. Зірка зазначила, що зробити суші можна з чого завгодно, залежить від бюджету, пожартувавши, що це може бути і "дідько лисий". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей.

На другому кадрі вже показалася анну Семенович. Російська красуня взяла планку вище, адже вона з професійним кухарем обробила і приготувала баранину. Відео вийшло вражаючим.

Трійку замикає українська співачка Аліна Гросу. Красуня вирішила продемонструвати свої кулінарні навички під час приготування капусняку. Зірка розписала рецепт під відео і розповіла про всі особливості.

А ось Маша Єфросиніна вирішила порадувати шанувальників незвичайним рецептом. Красуня розповіла, як приготувати алкогольний коктейль на основі текіли.

Сергій Глушко, чоловік Наташі Корольової, який відомий під псевдонімом Тарзан, показав ще цікавіше варіант. Накачаний красень продемонстрував в Instagram, як він готує самогон на своєму вражаючому агрегаті. Як зазначив бодібілдер, він вирішив зробити собі цей напій, так як готується до великого свята.

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