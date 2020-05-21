Известная украинская певица Оля Полякова побаловала поклонников совместными фото с дочками

Звезда опубликовала яркие кадры в платьях в честь Дня вышиванки, пишет Politeka.net.

Артистка с дочерьми позировали на зеленом газоне. Оля находилась посередине, и обнимала 15-летнюю Марию и восьмилетнюю Алису.

Все красотки надели шикарные платья с орнаментами. В частности, Ольга позировала в сером наряде с ярко-зеленым рисунком.

"С днем вышиванки ❤️❤️😍 ", - подписаны снимки.

За час пост собрал почти 50 тысяч лайков и много комментариев.

"Невероятно красивые девочки😍😍😍 С праздником!💖", "Красотки! Наконец-то я уж подумала что ты Оля сегодня в вышиванке и не появишься)", "Алиса красотка🔥", "Семья самая лучшая", "Как же мне нравится ваша Алиса 😍", "Щас наверно маме прилетит за последнее фото🙈😂", "Красотки 💃", "Вы такие красотки! 😍Счастья вам!!! 🌷🌷🌷🌷🌷", "Какие вы красотки,ваще как подружки🔥🔥🔥", "Вы очень красивые. СУПЕР👏😍❤️😘", "Красотки!!!💖💖💖💖💖🌷🌷🌷🌷🌷", "❤️❤️ очень хорошие ❤️❤️❤️🔥", "Красавицы !!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Полякова показала в Сториз, как лежала на кушетке, прикрываясь полотенцем.

На голове у нее была шапочка для волос, а по щеке водили специальным прибором, который ухаживал за кожей.

Ранее сообщалось, что Оля Полякова опубликовала видео, на котором ее виртуальной «гостьей» стала знаменитая актриса Ольга Сумская.

Во время эфира Полякова задавала артистке каверзные вопросы и заставляла ее выполнять не самые приличные задания.

Напомним, Полякова публично сцепилась с Лободой, всплыли грязные детали скандала.

Как сообщала Politeka, Полякова и Влад Яма отбросили стыд и предались безумным утехам на камеру.

Также Politeka писала, что Полякова поиздевалась над известным украинцем в прямом эфире.