Доллар завис на грани, НБУ решил перекроить курс валют сразу после выходных: что будет с гривной

Курс валют в Украине 8 июня проявит истинную силу гривны, ведь после выходных доллар и евро ждет неприятная ситуация.

Об этом свидетельствуют данные национального регулятора.

К примеру, сегодня доллар будут отдавать по 26,6953 гривны, а уже во вторник валют «поскользнется» до 26,6005 гривен (-0,0948).

Диаметрально противоположной будет ситуация с курсом евро, который решит неожиданно пробить психологическую отметку: сегодня за банкноту придется выложить 29,9975 гривен, а уже во вторник 30,1477 гривен (+0,1502).

Украинцы смогут получить пенсию по наследству, детали решения: "Если вдруг гражданин не дожил, то..."

Украинцы смогут передавать накопительную пенсию по наследству. О преимуществах и недостатках новой системы банкир Тарас Козак.

По его словам, накопительная система давно признана во всем мире, и не зря. Ее суть в том, что гражданин во время работы откладывает часть зарплаты на персональный счет, а после выхода на заслуженный отдых может ими пользоваться. В отличии от солидарной, накопительная пенсия может перейти по наследству и будет развивать экономику страны.

Пенсия минимум 4000: украинцам сообщили о резком повышении выплат из-за МВФ, раскрыты условия

Выплаты украинским пенсионерам могут рекордно поднять из-за обязательств, которые были взяты в ходе сотрудничества с МВФ.

Так, чиновники обязались обеспечить гарантированный уровень дохода всех слоев населения и уровнять размер фактического и номинального прожиточного минимума. Среди них есть и пенсия.

Размер прожиточного минимума будет составлять 40% от среднего уровня заработной платы в 2019 году с учетом инфляции. Получается, что в случае принятия такого решения, вместо нынешних 2027 гривен пенсии, размер выплат вырастет до около 4201 гривны.

Напомним, правила выплаты пенсий радикально изменят: что решили в МВФ, украинцам выдали подробности.

А еще Politeka писала, что украинцам снова пересчитают пенсии, кто получит больше денег: «По 500 гривен ежемесячно»

Также Politeka сообщала, что украинцы могут остаться без выплат, плачевное заявление Пенсионного фонда: денег недосчитались.