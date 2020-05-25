Сотни тысяч пенсионеров могут рассчитывать на очередную надбавку к выплатам от государства

Эту информацию в эфире украинского телеканала озвучила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Politeka.net.

По ее словам, нововведения могут затронуть тех украинских пенсионеров, которым уже исполнилось 75 лет.

В частности, глава Минсоцполитики анонсировала надбавку в 500 гривен к пенсиям более миллиона льготников.

"Мы разработали новые социальные инициативы. Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям... Около 500 грн", - заявила министр в эфире украинского телеканала.

Лазебная также добавила, что официальную дату индексации выплат тех пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, нужно определить на законодательном уровне.

Подытоживая, Марина Лазебная в эфире телеканала также добавила, что на сегодняшний день дефицит пенсионного фонда составляет 34 млрд грн. Для сравнения, в начале 2020 года он составлял 23 млрд гривен.

Ранее мы рассказывали, что скоро в Украине проведут новую индексацию пенсий, которую планируют провести в два этапа.

Уже с 1 июля 2020 года минимальная пенсия будет повышена с 1638 до 1712 грн. Второй этап повышения, как анонсировали в Пенсионном фонде, состоится 1 декабря. Минимальную пенсию увеличат с 1712 до 1769 грн.

Более того, как рассказывают в ПФУ, в связи с повышением "минималки" будут перерасчитаны и выплаты пенсионерам за сверхстаж. Так, каждый льготник, имеющий стаж больше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, получает 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый "лишний" год (сейчас это 16,38 грн). С 1 июля 2020 года размер надбавки составит уже 17,12 грн.

Напомним, индексации пенсий больше не будет, в Пенсионном фонде выдали новые правила: кто не получит денег.

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