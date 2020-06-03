Министерство социальной политики обсудило с МВФ пенсионную реформу в Украине и возможность введения "двойной" пенсии

О результатах переговоров с Международным валютным фондом сообщила пресс-служба Кабинета министров, передает Politeka.net.

Так, ранее в СМИ появилось сообщение, что МВФ выступает против внедрения второго (накопительного) уровня пенсионной системы в Украине. Но представители фонда эту информацию опровергли.

Пенсионный эксперт миссии МВФ Шаба Фехер подчеркнул, что фонд поддерживает внедрение накопительной пенсионной системы в Украине, но только при условии создания необходимых условий для эффективной реформы.

Отметим, сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система, когда пенсионеры получают денежное обеспечение за счет налогов от работающих людей. Из-за постоянного дефицита в Пенсионном фонде уровень выплат остается очень низким. Накопительная система пенсий могла бы решить эту проблему: тогда украинцам придется самостоятельно копить себе на пенсию, при этом солидарный уровень также продолжит функционировать.

Также в ходе обсуждения с МВФ реформы пенсионной системы министр социальной политики Марина Лазебная предложила ежегодно проводить индексацию пенсий в Украине 1 марта, начиная с 2021 года. Это якобы должно позволить лучше прогнозировать расходы не пенсионные программы.

Напомним, пенсионерам сообщили радостную новость, что изменилось: "Полностью освобождены от уплаты".

Как сообщала Politeka, размер помощи на ребенка резко меняют, украинцам раскрыли условия: кто получит прибавку.

Также Politeka писала, что безработные украинцы получат новые доплаты и компенсации, принято официальное решение.